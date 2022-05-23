GEOLN.COM: як пошуковик нерухомості змінює життя на краще

Як пошуковик нерухомості GEOLN.COM змінює життя на краще (фото: прес-служба)

Плануючи переїзд в іншу країну, майбутні експати стикаються з безліччю питань, що вимагають вирішення. У ТОПі цих питань, поряд з працевлаштуванням і освітою для дітей, варто пошук нерухомості. Будинок, квартира, комерційні об'єкти – все це в широкому асортименті пропонується купити в будь-якій країні світу.

У багатьох державах саме з придбанням нерухомості пов'язані можливості по легалізації. Тобто, купивши квадратні метри на обумовлену законом суму, можна отримати посвідку на проживання і навіть громадянство для всіх членів сім'ї.

У пошуках нерухомості потенційні покупці йдуть різними шляхами. Пошук через матеріально зацікавлених агентів – вельми поширений, але вже втрачає свою актуальність спосіб пошуку об'єкта.

Час експертів нерухомості

Найбільш сучасний і зручний спосіб пошуку - онлайн платформа з нерухомості – GEOLN.COM. ось кілька переваг, якими володіє ця система:

У результатах пошукової видачі представлені виключно перевірені об'єкти як на первинному, так і на вторинному ринку.

Ціни – від продавця, безпосередньо від забудовника або власника об'єкта

Зручний інтерфейс користувача. Переглядати нерухомість ще ніколи не було настільки комфортно. Можна відразу порівняти будинки і квартири за різними параметрами, вести пошук, користуючись вбудованою картою і так далі. Для зручності користувачів працює онлайн-чат, в якому можна задати будь-які тематичні питання експертам ринку нерухомості.

На сайті-пошуковику https://geoln.com/ru/ зібрана експертна корисна інформація по зарубіжній нерухомості. Експертні думки з актуальних питань – безцінне джерело інформації з перших вуст. Ця інформація допоможе не тільки вибрати кращі варіанти, купити квартири і будинки за оптимальною ціною, але і зорієнтуватися при виникненні різних нюансів, наприклад, юридичних

На GEOLN.COM можна знайти кваліфікованих фахівців для співпраці. Юридичні послуги, допомога в отриманні іпотеки в режимі онлайн, консультації експерта, допомога в підборі об'єктів за заданими параметрами. А також оцінка, Тури по перегляду нерухомості та багато іншого. GEOLN.COM – це не просто сайт, на якому сконцентровані пропозиції з нерухомості в різних країнах світу. Це комплексний підхід до вирішення питання, коли в єдиній онлайн-мережі, створені всі умови для того, щоб дізнатися необхідне і отримати всі відповіді на одному сайті! Сервіси, професійні думки, актуальна вартість, різноманітність об'єктів – ось набір інструментів, які допоможуть укласти найвигіднішу угоду.

Саме на діджиталізацію процесу пошуку і покупки, його зручність і зрозумілість і робили акцент творці тематичної спеціалізованої нішевої пошукової системи. "За допомогою онлайн-функціоналу ми допомагаємо користувачам максимально швидко знаходити Ідеальні пропозиції нерухомості для придбання", – зазначає директор компанії Діана Кабакчі. За версією авторитетного бізнес-видання Forbes, на чолі з Діаною Кабакчі, експерти платформи-лідери ринку нерухомості.

Як працює пошук перевіреної нерухомості?

Наприклад, можливість отримання постійного місця проживання взамін на придбання нерухомості на певну суму надає Кіпр. Ця європейська держава в останні десятиліття переживає справжній будівельний бум. Проектуються, будуються і продаються тисячі об'єктів. За новими правилами, актуалізованими у 2021 році, щоб стати резидентом цієї європейської країни, інвестор купує до двох об'єктів житлової нерухомості. Загальна сума угоди – від 300 тисяч євро. Нерухомість може перебувати на різних рівнях готовності до заселення. Примітно, що нові правила передбачають придбання тільки нового житла – первинного, покупка тільки безпосередньо у забудовника.

Щоб знайти підходяще для даних цілей житло, скористайтеся GEOLN.COM.

Онлайн-пошук по карті, фільтрам або через ключові пошукові запити допоможе вибрати відповідні об'єкти. На сайті можна отримати юридичну консультацію, кваліфіковану допомогу в пошуку від експертів Сервісу або навіть замовити тур по перегляду знайдених об'єктів нерухомості.

Доступні навіть такі опції, як онлайн-покупка, дистанційна оплата об'єкта. У сучасні часи, коли пересування між державами може бути ситуативно обмежене через карантинні заходи, такі опції можуть бути більш ніж затребувані.

Чому користувачі з усього світу довіряють GEOLN.COM?

GEOLN.COM – експерти ринку нерухомості. У результатах пошукової видачі тільки Перевірені об'єкти новобудов і вторинного житла. Зручний онлайн-пошуковик, юридична перевірка всіх об'єктів, експертний верифікований контент - це ті цінності, які сформували довіру аудиторії до сервісу.

Перевага GEOLN.COM – прямий зв'язок з продавцем (із забудовниками, власниками або їх представниками) в режимі реального часу. Завдяки цьому, можна швидко, без нескінченних переговорів і переглядів об'єктів, знайти саме те, що потрібно. І не тільки на Кіпрі – більш ніж в 30 країнах світу.

Не менш важливо і експертний супровід, який надається на сайті поряд з можливостями пошуку нерухомості. За словами директора GEOLN.COM Діани Кабакчі, пошуковик пропонує ряд інноваційних рішень. Серед них: видача результатів пошуку на 10 мовах, зв'язок онлайн з менеджерами з продажу компаній-забудовників, онлайн-кредитування угоди, онлайн-порівняння знайдених об'єктів, Особистий кабінет користувача, для збереження історії взаємодії з сайтом, інтерактивний підбір квартир.

Користуючись пошукачем, ви убезпечите свої фінанси, максимально скоротите час пошуку і процес юридичного оформлення. А ще це відмінний інструмент для того, щоб будувати плани, мріяти і бути в курсі актуальних цін і пропозицій нерухомості по всьому світу. Хто знає, як повернеться життя в майбутньому - не виключено, що незабаром і ви знайдете будинок своєї мрії на GEOLN.COM