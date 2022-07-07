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Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы

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Четверг 07 июля 2022 09:06
Еще один столичный застройщик возобновил строительные работы Фото: застройщик bUd development возобновил строительство (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Застройщик также уже возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы постепенно возвращаемся к активности на строительных площадках. Процесс будет постепенным, и со временем работы будут возобновлены на всех объекта", - отмечают в bUd development.

Компания уже открыла работу центрального отдела продаж. А также возобновила процесс передачи квартир покупателям.

"Кроме возобновления строительства, мы также возобновили передачу готовых квартир покупателям. Выполнение наших обязательств перед покупателями - главная задача на сегодня. Так что где можем строить, будем строить. Где уже можем передать готовые квартиры - делаем это", - добавили в bUd development.

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