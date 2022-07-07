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Ще один столичний забудовник відновив будівельні роботи

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Четвер 07 липня 2022 09:06
Ще один столичний забудовник відновив будівельні роботи Фото: забудовник bUd development відновив будівництво (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Столична будівельна компанія bUd development відновила роботу на будівельних майданчиках. Забудовник також вже поновив процес передачі готових квартир покупцям.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми поступово повертаємось до активності на будівельних майданчиках. Процес буде поступовим, і з часом роботи будуть відновлені на усіх об'єкта", - зазначають у bUd development.

Компанія вже відкрила роботу центрального відділу продажу. А також поновила процес передачі квартир покупцям.

"Окрім відновлення будівництва, ми також відновили передачу готових квартир покупцям. Виконання наших зобов'язань перед покупцями - головне завдання на сьогодні. Тож де можемо будувати, будемо будувати. Де вже можемо передати готові квартири - робимо це", - додали в bUd development.

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