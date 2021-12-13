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Экологичная недвижимость: готова ли Украина к европейским стандартам девелопмента

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 09:35
Экологичная недвижимость: готова ли Украина к европейским стандартам девелопмента Популярность технологий строительства "зеленых" зданий возрастает с каждым годом (фото: Getty Images)
Автор: Спецпроект

Экологическая осознанность, зеленые технологии и устойчивое развитие – повестка преимущественно богатых стран. Реалии Украины таковы, что у нас подобные инициативы часто воспринимаются как "модная" фишка. Далеко не все девелоперы и потребители созрели до понимания истинной ценности и актуальности этих процессов. Считается, что пока не закрыты базовые ценности – строительство квадратных метров, доступных широкому кругу покупателей, для устойчивых проектов остаётся только узкая ниша клиентов, которые уже перешли на следующий уровень – осознание важности современных подходов и планированию на несколько поколений вперед.

В спецпроекте "Принципы экодевелопмента" при поддержке девелоперской компании ENSO РБК-Украина REALTY разбирается, готовы украинские застройщики и инвесторы к европейским подходам, видят ли в этом актуальную ценность и какие перспективы у "зеленой" повестки в строительстве на ближайшие годы.

Однако мировой опыт показывает, что все процессы тесно взаимосвязаны и невозможно игнорировать актуальные вопросы и покрывать потребности отдельно взятой страны, не замечая происходящего вокруг. Мы все сталкиваемся с одними и теми же вызовами и проблемами. И чем раньше мы начнем реагировать на эти вызовы и работать на перспективу – тем быстрее станем страной, которая живет по цивилизованным правилам и строит свое осознанное будущее.

Осознанное будущее

Сегодня на украинском рынке девелопмента уже видны первые ростки – проекты, которые добровольно проходят "зеленую" сертификацию по международным стандартам и этим задают тон для всего рынка. Популярность технологий строительства "зеленых" зданий возрастает с каждым годом. Экологическая повестка, которую уже невозможно игнорировать, добралась и до нашей страны.

На днях депутат Офис эффективного регулирования BRDO и ряд депутатов анонсировали создание "Зеленой книги" о системном пересмотре качества госрегулирования строительной продукции на рынке. Проще: это издание о 305 регламенте, который с 1 января 2023 заработает в Украине и превратит наш рынок стройматериалов в действительно европейский. Это история о новом этапе в украинском строительстве и уважении людей, для которых строят и ремонтируют.

Например, международная экологическая сертификация BREEAM – рассматривает и оценивает процесс строительства и сами здания на всех стадиях операционного цикла: строительство, капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию.

Такие проекты во всем мире считаются более привлекательными для инвестиций, предпочтительными для приобретения для жизни и формируют безопасную окружающую среду и внутреннее пространство для жильцов и работников здания.

Экологичная недвижимость: готова ли Украина к европейским стандартам девелопмента

Первым примером зеленого строительства в Украине стал БЦ АSTARTA в 2013 году. После этого появилось еще несколько объектов офисной недвижимости в Киеве и Львове. Однако девелоперы на рынке жилья, до последнего времени стояли в стороне от эко-повестки и зеленой сертификации. Первым проектом, который получил сертификат BREEAM в Украине стал ЖК Diadans в 2020 году.

На сегодня в Украине только шесть объектов недвижимости, сертифицированных BREEAM (самый строгий из используемых на рынке) и всего 18, имеющих международные "зеленые" сертификаты.

В чем преимущества комплекса, сертифицированного BREEAM для города? Ответ – на поверхности. "Зеленая" сертификация помогает бережно и безопасно внедрить здание и весь цикл его строительства в окружающую среду, гарантирует использование качественных стройматериалов, обеспечивает безопасность и комфорт в процессе эксплуатации и помогает сократить расходы за счет энергоэффективности и ответственного отношения к использованию ресурсов.

"Для инвестора в этом случае снижаются риски повышения цен на энергоресурсы и морального устаревания активов. Сертификация зданий, учитывающая экологические аспекты, становится новым стандартом, а инвестиции в эко-строительство все сильнее влияют на будущую окупаемость проекта и его финансовую привлекательность", — рассказал Рамиль Мехтиев, исполнительный директор девелоперской компании ENSO.

В таких проектах выгоднее вести бизнес, а значит – он может приносить больший доход сотрудникам и помогать компаниям в конкурентной борьбе. Здесь выгоднее и безопаснее жить – а значит, все вложенные при покупке средства – вернутся в виде комфорта и экономии на текущих эксплуатационных расходах (опыт соседних стран говорит о возможности экономии до 40%).

Какие преимущества может получить девелопер, пройдя добровольную эко-сертификацию?

В первую очередь, это показатель экологической ответственности компании, ее дальновидности и прогрессивности. Также это свидетельствует о бережном и серьезном подходе к сохранению экологии и созданию комфортной жизненной среды.

Наличие сертификата BREEAM у объекта говорит о том, что его застройщик ориентируется на опыт прогрессивных стран и видит Украину в их рядах уже в недалеком будущем. А также уверен в том, что в нашей стране уже сформировалось достаточное количество людей, которые разделяют эти ценности и готовы сознательно сделать выбор и вложить свои деньги в такую недвижимость.

Внутренние украинские стандарты строительства (ГСН и ряд дополнительных документов) практически не уделяют внимание эко-составляющей, а также таким важным на сегодня опциям, как энергоэффективность, переработка и повторное использование сырья, что выгодно как для общества и города в целом, так и для собственников квартир.

В чем особенности проектов с "зеленым" сертификатом в Украине

ЖК Diadans – комплекс, который идеально вписан в окружающий ландшафт и эко-систему. Две высотные башни, благодаря оригинальному футуристическому архитектурному решению, не нарушают гармонию местности. А просторные террасы делают конструкцию визуально легкой.

В Diadans предусмотрена эксплуатируемая "зеленая" крыша с зонами для отдыха и прогулок жильцов. А также стилобат с общественными пространствами и объектами внутренней инфраструктуры.

Экологичная недвижимость: готова ли Украина к европейским стандартам девелопмента

ЖК Diadans (фото: пресс-служба)

Стандарты BREEAM диктуют девелоперу свои условия. Поэтому все материалы в процессе строительства соответствуют очень строгому перечню требований экологичности и безопасности.

Проживая в центре столицы, в деловой части Печерского района, жильцы ЖК Diadans будут окружены современными технологиями, высокими европейскими стандартами жизни и отношения к окружающей среде и людьми, которые разделяют их ценности и строят свое настоящее и будущее в Украине таким, каким мы все хотим его видеть.

Готовность номер один

Сегодня Украина, к сожалению, находится в последних рядах среди европейских стран, по внедрению эко-стандартов в строительстве и добровольной международной сертификации по инициативе самих девелоперов. И этому есть объяснение – вкладывать средства и усилия в то, что пока не является критически важным для покупателей – готовы далеко не все.

Но прогресс уже есть и его не остановить. Актуальность экодевелопмента возрастает с каждым днем, и его востребованность в соседних странах становится все выше. Значит Украина – следующая на очереди. И тот, кто озаботился этим вопросом уже сейчас – получит конкурентное преимущество и станет первопроходцем "зеленой" повестки внутри страны.

Кроме того, конкурентоспособность – это создание дополнительных ценностей, забота о будущих поколениях и окружающей среде, уверенность в комфортных, экологичных и здоровых пространствах для жизни и работы.

Учитывая происходящие на планете климатические изменения и тренды устойчивого развития, о которых с мировых трибун заявляют все громче, мы понимаем, что пути назад и времени для топтания на месте, в традиционных технологиях и стандартах – уже нет. Впереди – новые вызовы и первыми к ним будут готовы те девелоперы, города, инвесторы и покупатели, кто сделал на них ставку уже сегодня.

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