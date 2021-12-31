"Доступная ипотека 7%": сколько кредитов выдано за год и в каких банках

По состоянию на 30 декабря 2021 года по программе "Доступная ипотека 7%" уполномоченными банками подписано 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
Среди них первичный рынок занимает 22,8%, вторичный – 77,2% соответственно.
Программа стартовала с 1 марта этого года. В ней задействовано 25 регионов страны, в том числе г. Киев.
Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, безоговорочными лидерами среди регионов были:
Среди других регионов высокую активность продемонстрировали:
Всего в уполномоченные банки поступило 1865 заявок на участие в программе на общую сумму 1,614 млрд грн, из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный.
Постановлением, в частности, предусматривается:
На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 21 уполномоченный банк. Банки, приобщившиеся к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно обновленным условиям Программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.
При этом в Министерстве обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на сайте Фонда Развития Предпринимательства (ФРП).
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