"Доступная ипотека 7%": сколько кредитов выдано за год и в каких банках

По состоянию на 30 декабря 2021 года по программе "Доступная ипотека 7%" уполномоченными банками подписано 1320 кредитных договоров на общую сумму 1,145 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Среди них первичный рынок занимает 22,8%, вторичный – 77,2% соответственно.

Программа стартовала с 1 марта этого года. В ней задействовано 25 регионов страны, в том числе г. Киев.

Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, безоговорочными лидерами среди регионов были:

Киевская обл. – 31,3%;

г. Киев – 31,1%.

Среди других регионов высокую активность продемонстрировали:

Львовская обл. – 6,4%;

Харьковская обл. – 5,7%;

Волынская обл. – 4 %.

Всего в уполномоченные банки поступило 1865 заявок на участие в программе на общую сумму 1,614 млрд грн, из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный. Для привлечения большего количества участников в государственные программах "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%" Минфин разработал соответствующее постановление Кабинета Министров Украины, которое было принято на заседании Правительства 21 октября 2021 г.

Постановлением, в частности, предусматривается:

отмена возрастных ограничений к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет);

увеличение лимита возможного превышения площади предмета ипотеки – с 20% до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно.

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 21 уполномоченный банк. Банки, приобщившиеся к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно обновленным условиям Программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.

При этом в Министерстве обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на сайте Фонда Развития Предпринимательства (ФРП).

Ранее мы рассказывали про ТОП-8 законодательных изменений на рынке недвижимости в 2021 году.