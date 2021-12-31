"Доступна іпотека 7%": скільки кредитів видано за рік та у яких банках

Станом на 30 грудня 2021 року за програмою "Доступна іпотека 7%" уповноваженими банками підписано 1320 кредитних договорів на загальну суму 1,145 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Серед них первинний ринок займає 22,8%, вторинний – 77,2% відповідно.

Програма стартувала з 1 березня цього року. У ній задіяно 25 регіонів країни, у тому числі м. Київ.

Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, беззаперечними лідерами серед регіонів були:

Київська обл. – 31,3%;

м. Київ – 31,1 %.

Серед інших регіонів, високу активність продемонстрували:

Львівська обл. – 6,4%;

Харківська обл. – 5,7%;

Волинська обл. – 4 %.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1865 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,614 млрд грн, з яких 23,3% становить первинний ринок і 76,7% – вторинний. Для залучення більшої кількості учасників у державних програмах "Доступна іпотека 7%" та "Доступні кредити 5-7-9%" Мінфін розробив відповідну постанову Кабінету Міністрів України, яка була прийнята на засіданні Уряду 21 жовтня 2021 р.

Постановою зокрема передбачається:

скасування вікових обмеженнь до нерухомого майна (крім об’єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років);

збільшення ліміту можливого перевищення площі предмета іпотеки – з 20% до 40% від нормативної площі, яка сплачується позичальником самостійно.

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 21 уповноважений банкі. Банки, що долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з оновленими умовами Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.

При цьому у Мінстерстві звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на сайті Фонду Розвитку Підприємництва (ФРП).

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