"Доступна іпотека 7%": скільки кредитів видано за рік та у яких банках

Станом на 30 грудня 2021 року за програмою "Доступна іпотека 7%" уповноваженими банками підписано 1320 кредитних договорів на загальну суму 1,145 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Серед них первинний ринок займає 22,8%, вторинний – 77,2% відповідно.
Програма стартувала з 1 березня цього року. У ній задіяно 25 регіонів країни, у тому числі м. Київ.
Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, беззаперечними лідерами серед регіонів були:
Серед інших регіонів, високу активність продемонстрували:
Загалом до уповноважених банків надійшло 1865 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,614 млрд грн, з яких 23,3% становить первинний ринок і 76,7% – вторинний.
Постановою зокрема передбачається:
На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 21 уповноважений банкі. Банки, що долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з оновленими умовами Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.
При цьому у Мінстерстві звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на сайті Фонду Розвитку Підприємництва (ФРП).
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