Дома, коттеджи и таунхаусы: загородный рынок Киевской области показал рекордный рост

На сегодняшний день в Киевской области насчитывается 1020 коттеджных городков – это на 276 проектов больше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на портал zagorodna.com.
В большинстве своем это компактные городки из нескольких домов, которые возводят застройщики-физлица в формате индивидуального строительства на небольших участках земли площадью от 5 до 30 соток.
Покупателю при этом предлагается выбор из ассортимента загородных форматов недвижимости: таунхаусы, коттеджи, дуплексы или участки под частную застройку.
По данным ресурса, за прошедший год выросло количество:
По словам директора консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала zagorodna Виктора Коваленко, темпы выхода на рынок новых проектов ускорились в разы.
"Если в 2020 году на рынок в течение месяца выходило по 8 новых проектов, то в 2021-м – по 23 проекта",– сообщил эксперт.
Наиболее активно осваиваются следующие направления в столичном регионе:
Ранее мы уже сообщали, что в 2021 году на Киевщине спрос на различные форматы загородного жилья и земельные участки вырос, в зависимости от направления, от 30% до 50%. Как результат, стоимость квадратного метра также поднялась до 40%, в зависимости от расположения, инфраструктуры, состояния и других факторов.