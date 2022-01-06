Будинки, котеджі та таунхауси: заміський ринок Київської області показав рекордне зростання

На сьогоднішній день у Київській області налічується 1020 котеджних містечок – це на 276 проектів більше, ніж у січні минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на портал zagorodna.com.
Здебільшого це компактні містечка з кількох будинків, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на невеликих ділянках землі площею від 5 до 30 соток.
Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.
За даними ресурсу, за минулий рік зросла кількість:
За словами директора консалтингової компанії "РеалЕкспо" і порталу zagorodna Віктора Коваленка, темпи виходу на ринок нових проектів прискорилися в рази.
"Якщо в 2020 році на ринок протягом місяця виходило по 8 нових проектів, то в 2021-му – по 23 проекти", – повідомив експерт.
Найактивніше освоюються такі напрями у столичному регіоні:
Раніше ми вже повідомляли, що у 2021 році на Київщині попит на різні формати заміського житла та земельні ділянки зріс, залежно від напрямку, від 30% до 50%. Як результат, вартість квадратного метра також піднялася до 40% залежно від розташування, інфраструктури, стану та інших факторів.