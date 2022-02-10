Долой балконы и кондиционеры: жильцам дадут год на приведение домов в порядок

В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.
Под запрет попадут:
"Это поможет восстановить эстетический вид исторических домов, размещенных в центральном ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – отметил Владимир Прокопив, который инициировал соответствующий проект решения.
Заместитель главы КМД уточнил, что владельцам таких "надстроек" будет даваться год на демонтаж. После исполнительный орган будет выписывать штраф, а "Киевблагоустрій" будет возвращать зданию исторический облик.
По словам Прокопива, над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и общественные активисты.
Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета. Также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.
При этом, в Минрегионе взялись за нарушения в процессе строительства, а именно – незаконные пристройки и этажи. В ведомстве рассказали, что за незаконные надстройки будут наказывать генподрядчиков, архитекторов и инженеров – всех, кто может быть причастным к процессу строительства. Остальные нарушения также будут строго контролироваться новым органом – ГИАГ, который начал работу в 2021 году.
Теперь за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.
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