Долой балконы и кондиционеры: жильцам дадут год на приведение домов в порядок

В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

Что запретят жильцам старых домов

Под запрет попадут:

размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания;

утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.п.;

расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

"Это поможет восстановить эстетический вид исторических домов, размещенных в центральном ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – отметил Владимир Прокопив, который инициировал соответствующий проект решения.

Заместитель главы КМД уточнил, что владельцам таких "надстроек" будет даваться год на демонтаж. После исполнительный орган будет выписывать штраф, а "Киевблагоустрій" будет возвращать зданию исторический облик.

Спасение города и ответственность за пристройки

По словам Прокопива, над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и общественные активисты. "Это станет первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в порядок", – сказал он.

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета. Также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

При этом, в Минрегионе взялись за нарушения в процессе строительства, а именно – незаконные пристройки и этажи. В ведомстве рассказали, что за незаконные надстройки будут наказывать генподрядчиков, архитекторов и инженеров – всех, кто может быть причастным к процессу строительства. Остальные нарушения также будут строго контролироваться новым органом – ГИАГ, который начал работу в 2021 году.

Теперь за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Ранее мы рассказывали как курсовые колебания влияют на рынок недвижимости.

Также мы разбирались, есть ли смысл сейчас покупать квартиру в "хрущевке".