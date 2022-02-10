Геть балкони та кондиціонери: мешканцям дадуть рік на приведення будинків у порядок

У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах будинків, які відносяться до об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Що заборонять мешканцям старих будинків

Під заборону потраплять:

розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі;

утеплення та скління наявних балконів та лоджій, їхня добудова, розширення тощо;

розширення наявних віконних та балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам й балконних дверей.

"Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами", – зазначив Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.

Заступник голови КМД уточнив, що власникам таких "надбудов" даватиметься рік на демонтаж. Опісля виконавчий орган буде виписувати штраф, а "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд.

Порятунок міста та відповідальність за прибудови

За словами Прокопіва, над відповідним документом майже два роки працювали фахівці, урбаністи та громадські активісти. "Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу", – сказав він.

Документ уже підтримали профільні комісії Київради. Також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

При цьому, у Мінрегіоні взялися за порушення в процесі будівництва, а саме – незаконні прибудовм та поверхи. У відомстві розповіли, що за незаконні надбудови каратимуть генпідрядників, архітекторів та інженерів – усіх, хто може стосуватися процесу будівництва. Решта порушень також суворо контролюватиметься новим органом – ДІАМ, який розпочав роботу 2021 року.

Відтак за надбудову ще декількох поверхів, які не були задекларовані перед початком будівельних робіт, забудовники та інші учасники цього процесу можуть понести кримінальну відповідальність.

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