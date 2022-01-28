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Детский сад в Обуховке стал номинантом премии "Здание года" от авторитетного ArchDaily

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 12:42
Детский сад в Обуховке стал номинантом премии "Здание года" от авторитетного ArchDaily Фото: детский сад в Обуховке стал номинантом премии "Здание года" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Детский садик из поселка Обуховка претендует на престижную премию "Здание года" от одного из самых популярных в мире сайтов о дизайне и архитектуре ArchDaily.

Об этом пишет РБК-Украина.REALTY со ссылкой на Facebook Юрия Голика.

"Построенный нами детский садик в Обуховке Днепропетровской области номинирован на ArchDaily 2022 Building of the Year Awards. Это первый такой случай со зданиями, построенными государством в нашей стране", - пишет он.

Детский сад в Обуховке стал номинантом премии &quot;Здание года&quot; от авторитетного ArchDaily

Архитектурное бюро Valentirov & Partners спроектировало здание с учетом сторон света.

"Оно спланировано линейно, что весьма необычно для зданий такого типа. Но именно это позволило разместить комнаты всех шести детских групп вдоль главного фасада, ориентированного на юг. Основная идея - создать пространство, наполненное солнечным светом, и при этом обеспечить максимальную связь интерьера с окружающим ландшафтом", - говорится в описании проекта.

Детский сад в Обуховке стал номинантом премии &quot;Здание года&quot; от авторитетного ArchDaily

Интерьеры выдержаны в спокойных тонах. По мнению архитекторов, в таких пространствах главными должны быть дети, а не детали интерьера.

Садик стал один из первых современных учебных пространств для детей, построенных в Днепропетровской области и всей Украине. Проект стал образцом для многих других детских школ и садиков, которые сегодня открывают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Детский сад в Обуховке стал номинантом премии &quot;Здание года&quot; от авторитетного ArchDaily

Как сообщал координатор "Большой стройки" и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, за минувший год в рамках президентской инфраструктурной программы открыли 74 школы и 49 детских садиков.

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