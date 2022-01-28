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Дитячий садок в Обухівці став номінантом премії "Будівля року" від ArchDaily

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П'ятниця 28 січня 2022 12:42
Дитячий садок в Обухівці став номінантом премії "Будівля року" від ArchDaily Фото: дитячий садок в Обухівці став номінантом премії "Будівля року" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Дитячий садок із селища Обухівка претендує на престижну премію "Будинок року" від одного з найпопулярніших у світі сайтів про дизайн та архітектуру ArchDaily.

Про це пише РБК-Україна.REALTY з посиланням на у Facebook Юрія Голика.

"Побудований нами дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області номінований на ArchDaily 2022 Building of the Year Awards. Це перший такий випадок із будинками, збудованими державою в нашій країні", - пише він.

Дитячий садок в Обухівці став номінантом премії &quot;Будівля року&quot; від ArchDaily

Архітектурне бюро Valentirov&Partners спроєктувало будівлю з урахуванням сторін світу.

"Воно сплановане лінійно, що дуже незвичайно для будівель такого типу. Але саме це дозволило розмістити кімнати всіх шести дитячих груп вздовж головного фасаду, орієнтованого на південь. Основна ідея - створити простір, наповнений сонячним світлом, і забезпечити максимальний зв'язок інтер'єру з навколишнім ландшафтом", - йдеться в описі проекту.

Дитячий садок в Обухівці став номінантом премії &quot;Будівля року&quot; від ArchDaily

Інтер'єри витримані у спокійних тонах. На думку архітекторів, у таких просторах головними мають бути діти, а не деталі інтер'єру.

Садочок став одним із перших сучасних навчальних просторів для дітей, побудованих у Дніпропетровській області та всій Україні. Проект став зразком для багатьох інших дитячих шкіл та садочків, що сьогодні відкривають за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Дитячий садок в Обухівці став номінантом премії &quot;Будівля року&quot; від ArchDaily

Як повідомляв координатор "Великого будівництва" та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, за минулий рік у рамках президентської інфраструктурної програми відкрили 74 школи та 49 дитячих садків.

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