Дамир Ахметов увеличил инвестиции в европейскую недвижимость

Сын предпринимателя Рината Ахметова - Дамир Ахметов - приобрел в Швейцарии две виллы стоимостью 104 миллиона франков.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на Le Temps.

По информации журналистов, одна вилла обошлась Дамиру Ахметову в 44 миллиона швейцарских франков (более 1,2 миллиарда гривен).

Раньше было известно о покупке еще одной виллы за 60 миллионов франков в декабре 2020 года. Издание указывает, что за три месяца Дамир Ахметов инвестировал более 100 миллионов франков в швейцарскую недвижимость.

Le Temps сообщает, что Ахметов купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив (кантон Женева) общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в комментарии РБК-Украина в СКМ Рината Ахметова, приобретение ряда объектов недвижимости в Швейцарии является личной инвестицией Дамира Ахметова, которая не имеет отношения к бизнесу группы.

"Дамир Ахметов занимается венчурными операциями с 2015 года, и в созданном им портфеле есть целый ряд успешных инвестиций в начинающие компании в Европе и США", - подчеркнула пресс-служба СКМ.

Помимо венчурного инвестирования Дамир Ахметов играет значительную роль в расширении международного присутствия бизнесов группы СКМ. С 2011 года Дамир является членом наблюдательных советов в различных компаниях энергетического холдинга ДТЭК.

С 2014 года Дамир также входит в состав наблюдательного совета горно-металлургического холдинга Metinvest B.V.

В качестве члена наблюдательного совета он курирует вопросы стратегии, корпоративного развития, управления и эффективности производства.

Дамир Ахметов окончил бизнес-школу Касс Лондонского городского университета и имеет степень бакалавра наук в области бизнес-исследований (2009 г.) и магистра наук в области финансов (2010 г.).

С 2017 г., после получения международного сертификата CFA Institute, он является дипломированным финансовым аналитиком.