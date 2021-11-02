Дамір Ахметов збільшив інвестиції в європейську нерухомість

Син підприємця Ріната Ахметова - Дамір Ахметов - придбав у Швейцарії дві вілли вартістю 104 мільйони франків.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Le Temps.

За інформацією журналістів, одна вілла обійшлася Даміру Ахметову в 44 мільйони швейцарських франків (понад 1,2 мільярда гривень).

Раніше було відомо про покупку ще однієї вілли за 60 мільйонів франків у грудні 2020 року. Видання вказує, що за три місяці Дамір Ахметов інвестував понад 100 мільйонів франків у швейцарську нерухомість.

Le Temps повідомляє, що Ахметов купив дві сусідні ділянки в Коллонж-Беллерів (кантон Женева) загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна в СКМ Ріната Ахметова, придбання ряду об'єктів нерухомості у Швейцарії є особистою інвестицією Даміра Ахметова, яка не має відношення до бізнесу групи.

"Дамір Ахметов займається венчурними операціями з 2015 року, і в створеному ним портфелі є цілий ряд успішних інвестицій в компанії - початківці в Європі і США",-підкреслила прес-служба СКМ.

Крім венчурного інвестування Дамір Ахметов відіграє значну роль у розширенні міжнародної присутності бізнесів Групи СКМ. З 2011 року Дамір є членом наглядових рад у різних компаніях енергетичного холдингу ДТЕК.

З 2014 року Дамір також входить до складу наглядової ради гірничо-металургійного холдингу Metinvest B. V.

В якості члена наглядової ради він курирує питання стратегії, корпоративного розвитку, управління та ефективності виробництва.

Дамір Ахметов закінчив бізнес-школу кас Лондонського міського університету і має ступінь бакалавра наук в галузі бізнес-досліджень (2009 р.) і магістра наук в галузі фінансів (2010 р.).

З 2017 р., після отримання міжнародного сертифікату CFA Institute, він є дипломованим фінансовим аналітиком.