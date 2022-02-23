Бум на рынке аренды в западных областях: как реагируют владельцы

На фоне возможной российской агрессии в городах запада Украины резко увеличился спрос на недвижимость. Жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов, чуть реже – столицы. В разговорах с риелторами потенциальные арендаторы не скрывают, что хотели бы пересидеть опасный период.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Первый канал социальных новостей.

Переломные выходные

Переломными, по словам экспертов, стали минувшие выходные. Следовательно, в западных областях Украины – бум на аренду недвижимости. По словам риелторов, недвижимостью в Ивано-Франковске активно интересуются уже 2 недели.

Звонят ежедневно – преимущественно, с востока и юга Украины. В основном крупные компании ищут офисы и жилье для своих сотрудников. Интересуются арендой также звезды шоу-бизнеса.

По словам председателя областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктора Фурдияки люди интересуются арендой от 2 до 4 месяцев с возможностью пересмотра или пролонгирования. Некоторые уже сделали предоплату.

В соседнем Львове большинство арендодателей на такое короткое время сдавать свою недвижимость не готовы. Местные риелторы говорят: ситуация кардинально изменилась в эти выходные. "Если раньше интересовались только предложением и ценами, то сейчас люди реально переселяются".

Что происходит на рынке аренды

Есть арендаторы, которые забронировали жилье на 10 дней, чтобы пересидеть опасный период, но отменили бронь, чтобы поехать за границу. Они поменяли Львов на Польшу. Также было обращение от небольшой общины детского учебного центра с просьбой разместить 120 человек. Их направили в Моршин и Трускавец – там санатории и больше возможностей. Во Львове не готовы сдавать недвижимость на пару недель (РБК-Украина)

По словам риелтора с Волыни Романа Вольчинського спрос на квартиры увеличивается за последние неделю-полторы. Обращаются, преимущественно, люди из Харькова, Киева, Днепра.

В Черновцах чаще всего спрашивают о таунхаусах, частных домах и загородной недвижимости. Последний звонок был от бизнесменов из Киева. Компания ищет в аренду 20 квартир для работников – меблированных и с евроремонтом. Буквально на неделю-две времени.

Это зарубежная компания. Им нужно полтора десятка однокомнатных квартир и восемь двухкомнатных. Сказали, что им дали указание переселить людей поближе к Европе, – рассказал один из местных риелторов. При этом месяц в двух- или трехкомнатной квартире стоит от 6 до 10 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что Одесса дешевеет, Львов дорожает: как меняются цены на квартиры в крупных городах.