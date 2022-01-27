Боротьба з корупцією або "злив" даних: до чого призведе автоматичний дозвіл на будівництво

Фото: всі споруджувані об'єкти в Україні поділяються на три класи наслідків (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найскладніші та потенційно небезпечні споруди пропонують зводити на підставі дозволів, отриманих в автоматичному режимі – без аналізу документів чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Мінрегіон.

Чи призведе це до зловживань з боку забудовників і чим закінчиться цей експеримент?

Все вирішить комп'ютер

Профільне міністерство винесло на громадське обговорення проект постанови, яка передбачає видачу дозволів на початок будівництва об'єктів класу наслідків СС2 і СС3 в автоматичному режимі – через єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСС). Експеримент триватиме до кінця 2022-го року.

У відомстві вважають, що така практика позбавить від зайвої тяганини й зведе шанси корупціонерів до нуля.

"Впровадження такого механізму забезпечить прозорий та зручний процес подачі заявки. Зокрема, мінімізує кількість документів, необхідних для отримання послуги, а також створить умови для прозорого прийняття рішення про видачу дозволу, без втручання посадових осіб", – прокоментувала новацію заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

Для того, щоб отримати дозвіл на початок будівництва, компанія повинна підготувати повну інформацію про проект – вона теж буде перевірятися і аналізуватися електронною системою. Система буде порівнювати можливі ризики, які може нести таке будівництво, а згодом – і сама споруда.

"Класовий" поділ

Всі споруджувані об'єкти в Україні діляться на три класи наслідків, які можуть виникнути під час їх експлуатації. Оцінюються будівлі на підставі площі, поверховості та складності споруди та інженерних систем. Враховуються негативний вплив на життя міста в разі аварії на об'єкті, обсяги потенційних збитків, а також число людей, що знаходяться (тимчасово або постійно) в будівлі або біля нього й ризикують постраждати в разі НП.

СС1 – найпростіший клас. Це малоповерхові будівлі (до 5 поверхів), найпростіші в обслуговуванні, з мінімальним набором мереж і систем життєзабезпечення. Кількість потенційних постраждалих: до 20 (у будівлі) або до 100 (поза об'єктом). Можливий збиток – не більше 2 тис. мінімальних зарплат (з 1.01.2022 мінімальна ЗП становить 6500 грн).

– найпростіший клас. Це малоповерхові будівлі (до 5 поверхів), найпростіші в обслуговуванні, з мінімальним набором мереж і систем життєзабезпечення. Кількість потенційних постраждалих: до 20 (у будівлі) або до 100 (поза об'єктом). Можливий збиток – не більше 2 тис. мінімальних зарплат (з 1.01.2022 мінімальна ЗП становить 6500 грн). Будівлі цього класу вже кілька років починають будівництво на підставі автоматично отриманих дозволів – цю практику ДАБІ ввела ще в 2018-му.

СС2 – середній рівень наслідків будівлі (від 5 поверхів). Аварії на цих об'єктах можуть загрожувати здоров'ю та життю від 20 до 300 осіб, які перебувають там постійно або до 50 тисяч осіб, які перебувають поза будівлею. Можливий збиток оцінюється до 150 тис.мінімальних зарплат. Масштаби лиха можуть мати регіональне значення.

– середній рівень наслідків будівлі (від 5 поверхів). Аварії на цих об'єктах можуть загрожувати здоров'ю та життю від 20 до 300 осіб, які перебувають там постійно або до 50 тисяч осіб, які перебувають поза будівлею. Можливий збиток оцінюється до 150 тис.мінімальних зарплат. Масштаби лиха можуть мати регіональне значення. СС3 – найскладніші інженерні споруди. Серед житлових будинків – це висотки від 25 поверхів. У цих будівлях постійно перебувають понад 300 осіб, поза будівлею – понад 50 тисяч. Можливий збиток – від 150 тис.мінімальних зарплат. Масштаб можливого НП-загальнодержавного значення.

А якщо систему зламають?

Ініціатива Мінрегіону дозволити початок будівництва найскладніших споруд в автоматичному режимі викликала неоднозначну реакцію серед учасників ринку, урбаністів та громадських активістів. Забудовники вітають новацію Мінрегіону, вважаючи її хорошим інструментом для викорінення корупції – вплив чиновників на процес зводиться до мінімуму.

Водночас, громадські активісти поставилися до ідеї скептично.

У розмові з РБК-Україна Realty вони зізналися, що якість електронних послуг в Україні досі залишає бажати кращого, система не захищена від зломів, а дані – від крадіжок. Нарешті, – зберігається небезпека того, що систему знову можуть перевести "в ручний режим", як це сталося з попередньою версією будівельного реєстру. І дозволи отримуватимуть не ті, хто має намір будувати бездоганний проект, а ті, хто пов'язаний з "утримувачами" сервера.

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