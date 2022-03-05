Безопасное место в частном доме: где спрятаться от ракет и обстрелов

Российские оккупанты обстреливают не только крупные города с многоэтажками — под удар попадает и частный сектор. Такой тип зданий имеет свои особенности, это касается и правил безопасности и укрытий.

РБК-Украина Realty собрали советы, по которым вы сможете спасти жизнь себе и своим близким, находясь в частном доме. Фото: Pinterest

Рекомендации по укрытию

Если ваш дом двухэтажный, лучше спуститься на первый этаж. Пол наверху может провалиться в случае обстрела.

Лучше всего спрятаться в комнате, отгороженной от улицы двумя стенами, в которой нет окон и шатких конструкций.

На самом деле прятаться в ванной, если есть другие варианты, не желательно. Ведь обломки кафеля могут нанести травмы и ранения.

Лучшее место — коридор, защищенный 2-3 стенами со всех сторон. Во время артобстрела старайтесь находиться у несущих стен (толщина не менее 20 см).

Подвал

Фото: Pinterest

Подвал в частном доме может быть убежищем, при условии, что он оборудован под укрытие. В обычном подвале находиться опасно. Позаботьтесь о питьевой воде и источниках воздуха — если этого нет, он становится потенциальной ловушкой. Есть вероятность оказаться под завалом.

В подвале-убежище должен храниться запас еды и воды как минимум на 2 суток, аптечка, средства связи, фонарик и свисток.

Также в любом хранилище должен быть дополнительный выход.

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