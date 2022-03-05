Безпечне місце у приватному будинку: де сховатися від ракет та обстрілів

Російські окупанти обстрілюють не тільки великі міста із багатоповерхівками — під удар потрапляє й приватний сектор. Такий тип будівель має свої особливості, це стосується й правил безпеки та укриттів.
РБК-Україна Realty зібрали поради, за якими ви зможете уберегти життя собі та своїм близьким, перебуваючи у приватному будинку.
Підвал у приватному будинку може бути сховищем, за умови, що він обладнаний під укриття. У звичайному підвалі перебувати небезпечно. Подбайте про питну воду та джерела повітря — якщо цього немає, він стає потенційною пасткою. Є ймовірність опинитися під завалом.
В підвалі-сховищі має зберігатися запас їжі та води як мінімум на 2 доби, аптечка, засоби зв’язку, ліхтарик та свисток.
Також у будь-якому сховищі має бути додатковий вихід.
Раніше ми писали де сховатися під час повітряної тривоги.