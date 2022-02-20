Дешевые квартиры, киностудия и монетный двор: чем интересен Деснянский район Киева

Несмотря на столичные стереотипы вокруг Троещины, население Деснянского района разнообразное, а инфраструктура хорошо развита. Официально здесь живет почти 370 тысяч человек — это самый густонаселенный район Киева, который пользуется популярностью как у молодых семей, так и у пенсионеров. Большое влияние на заселенность оказывает самая низкая в столице стоимость аренды квартир, что привлекает новых жителей.

В чем особенности жилого фонда Деснянского района, какие здесь цены на квартиры и возможности для жителей — в материале РБК-Украина Realty.

Деснянский район состоит из двух микрорайонов – Троещины и Лесного массива. Район считается спальным — практически всю территорию занимает жилая застройка. Вместе с тем здесь огромное количество образовательных учреждений: 70 детских садиков и 53 школы.

Цены на аренду и покупку квартир здесь ниже, чем в других частях столицы. Впрочем, здесь остро стоит проблема с транспортом — есть только две станции метро: Черниговская и Лесная, но они покрывают очень небольшую часть района. Почти весь Деснянский район передвигается с помощью наземного транспорта. Построить метро на Троещине обещают уже долгие годы, но сдвигов не наблюдается – это оправдывают масштабностью работ и нехваткой финансирования. Несмотря на локальные недостатки, Деснянский район развивается, разрушая сложившиеся вокруг него стереотипы.

Лесной массив

Лесной массив появился на территории Быковнянского леса. С открытием Арт-завода "Платформа" Лесной стал модной локацией. Сегодня на месте бывшей промзоны шелкового комбината кипит жизнь — здесь построили концертные площадки, точки уличной еды и коворкинг. Все это притягивает на Лесной творческую молодежь. Несмотря на удаленность от центра, сюда приезжают со всего города на фестивали и концерты.

В глубине массив сохранил тихую атмосферу. Жители ценят его за зеленые дворы, окружающий густой лес и развитую инфраструктуру. На Лесном практически нет новых домов, поэтому в районе проживают в основном те, кто получил здесь жилье в 1960—1970-х.

Лесной также популярное место у студентов — возле одноименной станции метро располагается Национальный торгово-экономический университет. Тут же находятся общежития. Иногородних студентов привлекает возможность недорого снять квартиру в этом районе. Фото: Парк Киото (УНН)

Сосновый лес, окружающий район на севере и востоке излюбленное место для бегунов, велосипедистов, пеших прогулок и отдыха на природе. В летний сезон в парк "Киото", простирающейся вдоль метро, приезжают со всей столицы. Тут растут сосны и цветут сакуры, есть детская площадка, сад камней и небольшая буддийская пагода.

На Лесном сосредоточено большое количество торговых точек — от небольших супермаркетов до крупных рынков. Здесь находятся продуктовый рынок "Лесной", строительно-хозяйственный "Юность", известный киевский секонд-хенд и торговая площадка "Дарынок". По другую сторону Броварского проспекта — ТРЦ "Проспект".

В каждом квартале районе есть детский сад и школа, на ул. Шолом-Алейхема работает Центр детского и юношеского творчества с кружками и секциями.

Несмотря на то, что район находится на окраине, из него удобно и быстро добираться в центр — 15–17 минут до метро "Крещатик". От станции "Лесная" отправляются автобусы в другие районы Киева и за город. Рядом находится Малая окружная дорога, соединяющая города-спутники левого берега. Фото: ЖК Urban Park (DOM.RIA)

На Лесном почти нет новых высотных зданий, фешенебельных заведений.

Что касается застройки, Лесной наполнен пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажными домами. Квартиры в таких домах небольшие, зато стоят недорого.

Есть также несколько современных высоток. В их числе — ЖК Urban Park (Киевгорстрой) — 23700 грн/кв.м, ЖК "Лесная сказка" (Comfort Life) — 32300 грн/кв.м., ЖК Wood Park (PARK) — 19700 грн/кв.м.

Массив Троещина

Почему-то именно этот массив окутан дурной славой. На самом деле, здесь ничем не хуже, чем в других спальных районах Киева. Около 15 лет назад Троещина выглядела так же урбанистично, как современные Осокорки. Сегодня здесь много зеленых зон и парков, скверов и торговых точек.

Район выбирают те, кому важна невысокая стоимость аренды и покупки жилья и развитая инфраструктура. В каждом квартале есть школа, детский сад и магазин. Практически во всех дворах обустроены детские площадки.

Район расположен по соседству с селами — так что на местных рынках можно купить свежие продукты с "грядки". На Электротехнической улице находится знаменитый рынок "Троещина", где продают буквально все — от продуктов до одежды и мебели.

Напротив рынка расположена одна из главных киностудий страны — Film.Ua. Здесь снимают ток-шоу, сериалы и фильмы. Современный кинотеатр есть в ТРЦ SkyMall. Там же находятся популярные кафе и рестораны. Недавно рядом с центром появилась большая зеленая зона Sky Family Park — с газоном, фуд-кортом, шезлонгами на берегу Днепра. Вдоль улиц Бальзака, Маяковского и Закревского — расположилось несколько супермаркетов, работают небольшие торговые центры. Есть крупный ТЦ “Район”, в котором также есть кинотеатр.

Сейчас на Троещине строятся новые дома, открываются сетевые заведения, благоустраиваются парки и скверы. Самые популярные — Молодежный и Деснянский. Фото: новый парк на Троещине (KudaKyiv)

На Троещине много мест для занятий спортом и активного времяпровождения — одна из лучших велодорожек Киева, по которой можно доехать до Паркового моста, находится именно здесь. На Закревского обустроили футбольное поле с подсветкой.

Летом жители микрорайона любят гулять у воды, на берегах речки Десенки и озер вдоль улицы Закревского. В списке достопримечательностей Троещины — Монетный двор Украины.

Как озвучивалось ранее самая большая проблема Троещины — отсутствие метро, которое не могут компенсировать выделенная на Московском мосту полоса для общественного транспорта и городская электричка.

На Троещине преобладает типовая панельная застройка образца 1990-х, но в последние годы здесь активно ведется строительство новых многоэтажек и жилых комплексов. Среди них ЖК "Милос" ("Киевгорстрой") — 20050 грн/кв.м., ЖК "Деснянский" (ДСК "Житлобуд") — 21000 грн/кв.м., ЖК Q-smart (Edelburg development и RESA development) — 24250 грн/кв.м.

Ранее мы писали, чем интересен Днепровский район Киева.

Также мы рассказывали чем известен Дарницкий район Киева.