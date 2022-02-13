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Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район Киева

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 16:07
Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район Киева Фото: Днепровский район находится на третьем месте по количеству жителей (Ortop.ua)
Автор: Риана Абдулаева

Днепровский район относительно небольшой, но при этом очень разнообразный. Здесь есть музеи, парки и зоны отдыха, а также промышленные предприятия и тихие спальные микрорайоны. Район занимает третье место по количеству жителей – по официальным данным в нем проживает 355 тыс человек.

Чем примечателен Днепровский район и какие возможности он открывает для жителей столицы — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Площадь Днепровского района относительно небольшая — 60 кв.км. (8% от всей территории Киева). Район считается одним из самых густонаселенных, но при этом ему удалось не превратиться в "муравейник" и сохранить зеленый облик. В Днепровском районе расположено 17 парков, 23 сквера и 10 бульваров. Их общая площадь составляет 1147 га. Обеспеченность общественными зелеными территориями первое место среди других районов города и составляет 32 кв.м на человека.

В Днепровском районе много возможностей для проведения досуга. Кроме парков, пляжей, здесь расположены крупные торговые центры и рестораны. А на Русановской набережной можно посмотреть на танцующие фонтаны.

В состав района входят такие микрорайоны: Радужный массив, Воскресенка, Труханов остров, Гидропарк, Левобережный, Никольская слободка, Северо-Броварской, Соцгород, Русановка, Березняки, Старая Дарница, Русановские Сады.

Левобережный массив

Главное преимущество Левобережного перед другими массивами левого берега — близость к центру. Несмотря на то, что район находится на другом берегу Днепра, на машине добираться в центр или на Подол можно за 15-20 минут. От станции метро "Левобережная" ходят автобусы и маршрутки в разные концы города.

Левобережный — совмещает большой транспортный узел и деловой центр левого берега, а если углубиться внутрь района, можно увидеть тихие дворы с размеренной жизнью. В этом районе построены преимущественно высотные дома — от советских панелек до новых ЖК ближе к заливам Днепра с собственными яхт-клубами и ресторанами. Рядом с "Зоной здоровья" есть компактный частный сектор.

Здесь есть все для насыщенной городской жизни: пляжи и площадки для занятий спортом, много магазинов и локаций для культурного времяпровождения. Поблизости находится Русановская набережная, Гидропарк, пляж на территории "Зоны здоровья" — место отдыха свежем воздухе. У воды есть волейбольные и баскетбольные площадки, столы для настольного тенниса. В жару на пляжах всегда много отдыхающих. Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: Olx.ua

Разнообразие в культурную жизнь вносят Театр драмы и комедии на левом берегу и Международный выставочный центр, который часто используют в качестве концертной площадки.

Левобережный стремительно развивается. Здесь появляются современные коворкинги, открываются кафе и рестораны..

Недвижимость на Левобережной стоит дороже, чем на других массивах левого берега. Среди новых — ЖК Солнечная Ривьера (Киевгорстрой) — 56000 грн/кв.м., ЖК Ривьера Риверсайд (St Sophia Homes) — от 108000 грн/кв.м., ЖК Rusaniv Residence (Citex development) — от 36250 грн/кв.м.

Воскресенка

Воскресенский массив расположен вдали от суетливого центра. Местные жители ценят его за чистый воздух, красивый парки и тихие дворы.

Из-за удаленности от центра и отсутствия метро Воскресенка не пользуется особым спросом у киевлян и квартиросъемщиков

Излюбленное место жителей района парк "Победа" с детскими аттракционами и игровыми площадками, кофейнями на колесах и прудом с лодочной станцией. Рядом с основной магистралью Воскресенки есть еще один парк "Аврора" с современной детской площадкой и артезианской скважиной.

Озеро "Радужное" привлекает рыбаков и отдыхающих. Местные жители здесь не купаются, но приходят посидеть у воды, позагорать, приготовить барбекю.Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: Озеро Радужное (Kyivmaps)

Воскресенки, как и расположенного по соседству Лесного массива, коснулась ревитализация — в местной промзоне, где раньше была лесопилка, открыли паб Lisopylka с собственной пивоварней. Заведение популярное не только среди местных жителей, но и в кругу ценителей крафтового пива из других районов.

Продукты и домашнюю утварь можно купить на рынке "Десна", в небольших супермаркетах или в соседних районах — на Троещине или Дарнице. Одна из местных достопримечательностей — киевский авторынок, на котором торгуют автозапчастями.

Цены на квартиры на Воскресенке относительно недорогие, так как район расположен далеко от центра. В числе новых ЖК “Воскресенский” (НГБ ПромЦивильБуд) — 32000 грн/кв.м., МФК "Курнатовского" (Киевгорстрой) — от 24350 грн/кв.м.

Русановка

Русановка — единственный район Киева, построенный на искусственном острове. Массив отделен от левого берега каналом и соединяется с городом тремя автомобильными и двумя пешеходными мостами.

Три из четырех улиц острова — зеленые бульвары и набережная, вдоль которой тянутся кафе и рестораны. С берега Русановки открывается вид на Лавру и Родину-мать. Летом район пользуется популярностью у Киевлян со всего города. Люди приезжают сюда отдохнуть у воды, поужинать в ресторане и прогуляться вдоль залива. Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: kraina.ua

В этом районе есть все для культурного отдыха: кафе, бары, зеленые зоны, пляжи. Отсутствие метро компенсируется большим количеством общественного транспорта. Крупные ТЦ и рынки находятся в соседних микрорайонах.

Что касается недвижимости, в 1970-х остров плотно застроили девяти- и шестнадцатиэтажными многосекционными домами, не оставив места для строительства новых. На Русановке есть только один дом, появившийся после окончания застройки острова.

Северо-Броварской массив

Северо-Броварской массив часто называет старым названием Комсомольский. Это скромный спальный район, в котором есть все необходимое для жизни и отдыха.

В районе несколько новых футбольных полей с синтетическим покрытием, спортивные площадки и столы для пинг-понга. Главная достопримечательность района — парк "Победа", полюбившейся и жителям соседних районов, как уже писали. Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: Парк Победы (Zruchno.Travel)

На соседнем Лесном находится “Арт-завод Платформа” — бывший Дарницкий шелковый комбинат, в который вдохнули жизнь и новый смысл. Почти каждые выходные там проходят фестивали, фуд-маркеты и другие мероприятия городского масштаба. Там же располагаются коворкинги.

Помимо мест для прогулок и культурного отдыха, на Северо-Броварском массиве есть огромный "Детский мир", рынок "Юность". Неподалеку есть Ледовая арена и Киевский университет туризма, экономики и права.

Благодаря сразу двум станциям метро отсюда можно быстро добраться до любой части Киева. Наземный транспорт — трамваи, троллейбусы и маршрутки — удобно соединяет массив с другими районами левого берега.

Северо-Броварской застроен по большей части панельными высотками и хрущевками. В числе новых ЖК Артемида (УКРБУД) — от 32000 грн/кв.м., ЖК Автограф (DIM) — от 58 000 грн/кв.м.

Соцгород

Малоэтажный Соцгород — комфортный спальный район Киева. Здесь все необходимое под рукой: ухоженные парки, продуктовые рынки, современные ТЦ и демократичные кафе. На окраине района находится квартал “Комфорт Таун”. Его можно узнать по ярким разноцветным домам, чем-то напоминающим фламандский городок. В ЖК есть собственная инфраструктура.Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: ЖК Комфорт Таун (ЛУН)

Жизнь здесь протекает размеренно, а досуг местные жители чаще проводят не в кафе, а на свежем воздухе. Вдоль улицы Попудренко тянется зеленая зона.

За покупками местные жители едут к станциям метро, на Дарницкой площади расположены большие и маленькие торговые центры, ТРЦ "Проспект".

В районе две станции метро — “Дарница” и "Черниговская", хорошо развит наземный общественный транспорт. До станции "Крещатик" метро идет не больше 15 минут, на маршрутке или трамвае можно добраться в любой район левого берега, а с Дарницкой площади — и на правый.

В числе новых — ЖК Star City (BudCapital) — 24 100 грн./кв.м., ЖК Комфорт Таун (KAN Development) — от 32000 грн./кв.м.

Березняки

Березняки — идеальное место для тех, кто хочет жить ближе к природе, но иметь быстрый доступ к ночной и культурной жизни Киева.

Два моста, соединяющие массив с правым берегом, позволяют добраться до центра за несколько минут. Березняки — тихий, спокойный район, в котором живут десятилетиями. Невысокая стоимость аренды квартир и близость Днепра привлекают и новых жителей столицы.

На набережной озера Тельбин сидят рыбаки, занимаются спортсмены и отдыхают местные жители. На Днепровской набережной можно уединиться, чтобы почитать книгу или полюбоваться видами на правый берег, мосты.

Главная особенность Березняков — обилие мест для активного отдыха на природе. На Днепровской набережной есть беседки, скамейки, детская площадка и столы для настольного тенниса. Здесь гуляют семьями, катаются на велосипедах, а ближе к Дарницкому мосту собирается молодежь и подростки.

Самые популярные заведения находятся возле Днепра, на территории торгового центра SilverBreeze. В кофейнях и ресторанах с видом на Днепровскую набережную всегда многолюдно.Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: ТРЦ SilverBreeze (kyivmaps)

На Березняках функционирует детская художественная школа, институт последипломного педагогического образования, Университет рыночных отношений и гимназия с углубленным изучением иностранных языков.

На территории микрорайона есть несколько крупных супермаркетов и один из самых дешевых рынков Киева — "Березняки".

На машине добраться от Березняков до центра города можно за 10 минут, но пассажиры общественного транспорта нередко вынуждены мириться с переполненными автобусами.

Основная застройка Березняков происходила в 1970-е годы, поэтому рынок недвижимости представлен в основном девяти- и шестнадцатиэтажными панельными домами. Этот фактор, как и отсутствие метро, значительно снижает стоимость жилья. Ближе к Днепру есть несколько новых жилых комплексов, на территории которых расположены салоны, частные клиники, химчистки, аптеки, студии йоги и фитнеса.

Труханов остров

Труханов остров — одно из самых популярных мест для отдыха в Киеве. На территории 450 гектаров можно найти несколько пляжей, клубов, комплексов с бассейнами и локации для спортивного отдыха. С правым берегом Киева Труханов связывает Пешеходный мост — излюбленное место для фотосессий, пробежек и экстремальных прыжков с веревкой — роуджампинг.

На территории острова ровные дорогие и ограниченное автомобильное движение. В окружении природы и тишины, люди со всего города приезжают, чтобы покататься на велосипедах, роликах и самокатах. Труханов считается одним из лучших мест для занятия активными видами спорта в Киеве. Летом и весной здесь проходят марафоны. Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: Пешеходный мост (Vgorode)

Труханов окружен водой — здесь множество крупных и локальных пляжей. Самый известный "Центральный", с которого открывается живописный вид на правый берег. На ЮБК летом проходят международные музыкальные фестивали и рейвы. Несколько лет назад на острове открылся клуб Cuba Camp.

Часть Труханова острова занимает парк “Дружбы Народов” и заповедный парк “Муромец”. Второй — настоящая дикая природа с пустынными полями, реками и таинственными островками.

Добраться на остров можно на машине по Севереному мосту или через Пешеходный мост.

Гидропарк

В летнюю пору, еще одной популярной зоной отдыха у киевлян становится Гидропарк. Жители всей столицы приезжают сюда на шашлыки, пикники у воды или просто прогуляться по свежему воздуху. Сегодня на территории островов находятся базы отдыха, летние спортивные лагеря и густой лес.

Большой поток отдыхающих попадает в Гидропарк благодаря одноименной станции метро, открывшейся после строительства в 1965 году моста метро.Культурный центр левого берега: чем интересен Днепровский район КиеваФото: Парк Киев в миниатюре (Relax.com.ua)

В Гидропарке есть большое количество ресторанов, кафе, аттракционов, пляжей и спортивных площадок. Парк нельзя назвать ухоженным, но в этом есть свой колорит. Также на его территории находится знаменитый парк "Киев в миниатюре".

Совсем недавно на территории Гидропарка открылось сразу несколько пляжных клубов. Они функционируют преимущественно летом, днем сюда приезжают позагорать на пляже, а вечером потанцевать и пропустить пару коктейльчиков.

Ранее мы писали чем знаменит Дарницкий район Киева.

Також ми писали про ціни на квартири та особливості правого берега столиці.

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