Языковые права коренных народов и зарплата учителям: что рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада Украины собирается на заседание. Парламентарии рассмотрят законопроекты о языковых правах коренных народов в сфере образования, о введении базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат.
Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Нардепы рассмотрят законопроекты:
- об отмене закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (3711-д),
- о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (3033а),
- об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования (4648),
- о введении базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат и введении доплаты за квалификацию и стаж для педагогов (3895),
- о правилах отбывания административного ареста (3047а),
- об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
- об усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (3576),
- о противодействии дискриминации по признаку пола (3427).