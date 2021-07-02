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Языковые права коренных народов и зарплата учителям: что рассмотрит Рада

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Киев, Пятница 02 июля 2021 09:27
Языковые права коренных народов и зарплата учителям: что рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины собирается на заседание. Парламентарии рассмотрят законопроекты о языковых правах коренных народов в сфере образования, о введении базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Нардепы рассмотрят законопроекты:

  • об отмене закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (3711-д),
  • о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (3033а),
  • об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования (4648),
  • о введении базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат и введении доплаты за квалификацию и стаж для педагогов (3895),
  • о правилах отбывания административного ареста (3047а),
  • об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
  • об усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (3576),
  • о противодействии дискриминации по признаку пола (3427).
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