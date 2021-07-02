Мовні права корінних народів та зарплата вчителям: що розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада України збирається на засідання. Парламентарі розглянуть законопроекти про мовні права корінних народів в сфері освіти, про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат.
Нардепи розглянуть законопроекти:
- щодо скасування закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д),
- щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (3033а),
- щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти (4648),
- про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів (3895),
- про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
- про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
- посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (3576),
- щодо протидії дискримінації за ознакою статі (3427).