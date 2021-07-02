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Мовні права корінних народів та зарплата вчителям: що розгляне Рада

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 09:27
Мовні права корінних народів та зарплата вчителям: що розгляне Рада Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України збирається на засідання. Парламентарі розглянуть законопроекти про мовні права корінних народів в сфері освіти, про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть законопроекти:

  • щодо скасування закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д),
  • щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (3033а),
  • щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти (4648),
  • про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів (3895),
  • про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
  • про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
  • посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (3576),
  • щодо протидії дискримінації за ознакою статі (3427).
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