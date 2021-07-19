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Языковой экзамен для госслужащих и претендентов на гражданство: все подробности

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в 9:30 начались экзамены на уровень знания украинского для будущих чиновников и граждан Украины. Он проходит согласно обновленным нормам закона о государственном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по государственным стандартам.

Экзамен для претендентов на должность государственного служащего состоит из четырех частей:

  • Культура речи (24 тестовые задания),
  • Чтение (20 тестовых заданий),
  • Письмо (1 задания открытого типа),
  • Говорение(2 задания открытого типа).

Для тех, кто претендует на получение украинского гражданства, надо будет сдать экзамен так же из четырех частей, но они будут другими:

  • Слушание (12 тестовых заданий),
  • Чтение (31 тестовое задание),
  • Письмо (2 задания открытого типа),
  • Говорение (3 задания открытого типа).

Претендент, который зарегистрировался, но не явился на экзамен, будет считаться который использовал свою попытку сдать экзамен. Повторно он сможет зарегистрироваться на экзамен только через 4 месяца.

С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Во время самого экзамена нельзя

  • общаться с другими претендентами или третьими лицами;
  • списывать ответы;
  • использовать средства связи, устройства для считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, не предусмотренные процедурой проведения экзамена;
  • делать пометки, которые могут идентифицировать личность.

Напомним, 16 июля в Украине заработали новые нормы "языкового закона".

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