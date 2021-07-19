Языковой экзамен для госслужащих и претендентов на гражданство: все подробности

Экзамен для претендентов на должность государственного служащего состоит из четырех частей:

Культура речи (24 тестовые задания),

Чтение (20 тестовых заданий),

Письмо (1 задания открытого типа),

Говорение(2 задания открытого типа).

Для тех, кто претендует на получение украинского гражданства, надо будет сдать экзамен так же из четырех частей, но они будут другими:

Слушание (12 тестовых заданий),

Чтение (31 тестовое задание),

Письмо (2 задания открытого типа),

Говорение (3 задания открытого типа).

Претендент, который зарегистрировался, но не явился на экзамен, будет считаться который использовал свою попытку сдать экзамен. Повторно он сможет зарегистрироваться на экзамен только через 4 месяца.

С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Во время самого экзамена нельзя