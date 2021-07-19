Языковой экзамен для госслужащих и претендентов на гражданство: все подробности

Сегодня в 9:30 начались экзамены на уровень знания украинского для будущих чиновников и граждан Украины. Он проходит согласно обновленным нормам закона о государственном языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по государственным стандартам.
Экзамен для претендентов на должность государственного служащего состоит из четырех частей:
Для тех, кто претендует на получение украинского гражданства, надо будет сдать экзамен так же из четырех частей, но они будут другими:
Претендент, который зарегистрировался, но не явился на экзамен, будет считаться который использовал свою попытку сдать экзамен. Повторно он сможет зарегистрироваться на экзамен только через 4 месяца.
С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Во время самого экзамена нельзя
Напомним, 16 июля в Украине заработали новые нормы "языкового закона".