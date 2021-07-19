Мовний іспит для держслужбовців та претендентів на громадянство: всі деталі

Сьогодні о 9:30 почались іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України. Він проходить згідно з оновленими нормами закону про державну мову.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної комісії з державних стандартів.
Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:
Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:
Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.
Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.
Під час самого іспиту не можна
Нагадаємо, 16 липня в Україні запрацювали нові норми "мовного закону".