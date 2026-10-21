Зять Трампа знову просив у Зеленського не бити по НПЗ в Росії, - Axios

На переговорах в Осло, до яких зять президента США Джаред Кушнер долучився по відеозв'язку, останній знову закликав Україну припинити удари по російським НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Кушнер долучився до зустрічі дистанційно й знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах", - повідомило обізнане джерело.

Співрозмовник Axios також додав, що "Джаред був дуже прямолінійним" під час розмови.

Також відомо, що після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зробить взаємні кроки.

США сподіваються, що РФ буде компромісніша

Axios також повідомило, що у Вашингтоні сподіваються на готовність РФ до компромісу в переговорах з Україною, оскільки Дональд Трамп погодився зняти санкції з продажу російського дизельного пального та зробив інші кроки, які позитивно сприйняли в Москві.

Загалом анонімний американський посадовець повідомив, що Україна на переговорах в Осло "висунула нові ідеї та пропозиції, які детально обговорили".

За його словами, сторони досягли "суттєвого прогресу" і тепер мають високий рівень узгодженості на робочому рівні щодо подальших кроків.