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Зять Трампа снова просил у Зеленского не бить по НПЗ в России, - Axios

06:45 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Зять Трампа снова просил у Зеленского не бить по НПЗ в России, - Axios Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
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На переговорах в Осло, к которым зять президента США Джаред Кушнер присоединился по видеосвязи, последний снова призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Кушнер присоединился к встрече дистанционно и снова настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сообщил осведомленный источник.

Собеседник Axios также добавил, что "Джаред был очень прямолинеен" во время разговора.

Также известно, что после встречи президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить удары по российским НПЗ, если Москва предпримет взаимные шаги.

США надеются, что РФ будет компромисснее

Axios также сообщило, что в Вашингтоне надеются на готовность РФ к компромиссу в переговорах с Украиной, поскольку Дональд Трамп согласился снять санкции по продаже российского дизельного горючего и сделал другие шаги, положительно воспринявшиеся в Москве.

В целом анонимный американский чиновник сообщил, что Украина на переговорах в Осло "выдвинула новые идеи и предложения, которые подробно обсудили".

По его словам, стороны достигли "существенного прогресса" и теперь имеют высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов.

Как известно, 20 октября Виткофф отправился в Норвегию для переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. После этого он намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Следует отметить, что в Москве считают победой конфликт между Трампом и Зеленским, поводом к которому стало соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива на мировой рынок.

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