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Кремль вважає власною перемогою конфлікт Трампа з Зеленським та очікує зближення зі США

03:02 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Кремль вважає власною перемогою конфлікт Трампа з Зеленським та очікує зближення зі США Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
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Кремль вважає, що погіршення відносин між лідером США Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським свідчить про послаблення західної підтримки Києва, що рахує своєою перемогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post

Окрім цього, у Москві розраховують використати ситуацію, щоб домогтися від України поступок, зокрема щодо Донбасу, та розширити співпрацю з Вашингтоном.

Що змінилося у відносинах США та України

WSJ нагадує, що за останні десять днів після телефонної розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним американська адміністрація зробила кілька кроків, які в Москві сприйняли як сприятливі.

Зокрема, як відомо, Трамп оголосив про послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального на світовий ринок, призупинив запровадження нових масштабних санкцій проти РФ, а також посилив тиск на Київ.

Крім того, Україна зіткнулася з обмеженнями доступу до важливих супутникових систем і затримками постачання ракет-перехоплювачів.

19 жовтня американський президент знову розкритикував Зеленського, заявивши, що настав час іншій людині вести переговори від імені України.

Спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв відреагував на це дописом "Шах і мат". Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що українська влада нібито переживає останні ознаки агонії, а її опір не зможе змінити перебіг подій.

Зближення зі США

У Москві розраховують також на економічну співпрацю з Вашингтоном
Російські посадовці розглядають зміни в американській політиці не лише як можливість посилити тиск на Україну, а й як передумову для ширшого економічного партнерства зі США.

Дмитрієв заявив, що сторони обговорюють низку економічних та інвестиційних проєктів. Серед можливих напрямів він назвав Арктику, енергетику та виробництво скрапленого природного газу.

У Кремлі також позитивно сприйняли рішення Трампа не запроваджувати жорсткі санкції, передбачені законодавчою ініціативою, пов'язаною із сенатором Ліндсі Гремом.

Як зазначає видання, водночас російська дизельна угода навряд чи суттєво вплине на американські ціни на пальне, оскільки йдеться про відносно невеликі обсяги постачання.

За оцінкою співрозмовників The Washington Post, для Москви важливішим є політичний ефект - поглиблення розбіжностей між Вашингтоном і Києвом.

Про конфлікт між президентами України та США читайте у матеріалі РБК-Україна "Сварка року. Які наслідки конфлікту Зеленського і Трампа і чи врятує ситуацію Європа".

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