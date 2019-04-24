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Зять Трампа: США больше пострадали от расследования Мюллера, чем от России

Новости » Политика    24.04.2019 - 06:58
Зять Трампа: США больше пострадали от расследования Мюллера, чем от России
Фото: Джаред Кушнер (flickr.com)

Кушнер считает, что "спекуляции" вокруг этого дела значительно повлияли на демократию в США

Cтарший советник и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер считает, что ущерб страны от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера больше, чем от вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Кушнер не отрицает, что Россия совершила "ужасную вещь", купив рекламу на Facebook чтобы "посеять инакомыслие", тем не менее, он считает, что "спекуляции" вокруг этого дела оказали большее влияние на демократию в США.

"Я думаю, что расследования и все спекуляции, произошедшие за последние два года, оказали на нашу демократию гораздо большее влияние, чем пара реклам на Facebook", - сказал Кушнер.

Напомним, 18 апреля Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах и что Россия занималась дезинформацией в социальных сетях с целью подогреть противоречия в обществе.

Кроме того, в документе сказано, что российский адвокат Наталия Весельницкая за несколько дней до похищения материалов Демократической партии предлагала Кушнеру информацию, компрометирующую кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако сделка не состоялась.

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