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Зять Трампа: США більше постраждали від розслідування Мюллера, ніж від Росії

Новини » Політика    24.04.2019 - 06:58
Зять Трампа: США більше постраждали від розслідування Мюллера, ніж від Росії
Фото: Джаред Кушнер (flickr.com)

Кушнер вважає, що "спекуляції" навколо цієї справи сттєво вплинули на демократію в США

Старший радник і зять президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер вважає, що шкода для країни від розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера більша, ніж від втручання Росії в американські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Кушнер не заперечує, що Росія зробила "жахливу річ", купивши рекламу на Facebook, щоб "посіяти інакомислення", тим не менш, він вважає, що "спекуляції" навколо цієї справи мали більший вплив на демократію в США.

"Я думаю, що розслідування і всі спекуляції, що відбулися за останні два роки, справили на нашу демократію набагато більший вплив, ніж кілька реклам на Facebook", - сказав Кушнер.

Нагадаємо, 18 квітня Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

У документі йдеться, що уряд Російської Федерації почав встановлювати контакти з новою адміністрацією США відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах і що Росія займалася дезінформацією в соціальних мережах з метою підігріти протиріччя в суспільстві.

Крім того, в документі сказано, що російський адвокат Наталія Весельницька за кілька днів до викрадення матеріалів Демократичної партії пропонувала Кушнеру інформацію, компрометуючу кандидата від демократів Гілларі Клінтон, однак угода не відбулася.

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