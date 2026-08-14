Зять Трампа вперше з січня летить в Ізраїль говорити про Газу, - Axios

Посланнець президента США і зять Трампа Джаред Кушнер планує відвідати Ізраїль наступного тижня для переговорів щодо ситуації у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання пише, що це буде перша поїздка Кушнера до Ізраїлю із січня. Вона відбувається на тлі спроб Білого дому та Ради миру Дональда Трампа просунути наступний етап плану щодо Гази, який зосереджений на роззброєнні ХАМАС та потенційному виведенні ізраїльських військ.

При цьому уряд Нетаньягу вкрай скептично ставиться до американського плану щодо Гази, а майбутні вибори в жовтні роблять це питання ще більш політично делікатним.

"Ми поділяємо думку щодо стратегічної мети, але Ізраїль висловив певні сумніви стосовно плану, і ми хочемо провести з ними переговори, щоб забезпечити координацію наших дій", - сказав представник США, зазначивши при цьому, що точні дати візиту можуть змінитися.

За даними Axios, Кушнер планує вирушити до Ізраїлю разом із Миколою Младеновим, призначеним "високим представником" Ради миру в Газі. Він має намір зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Крім цього, Кушнер може вирушити до інших країн Близького Сходу для переговорів із регіональними лідерами, які беруть участь у вирішенні проблеми Гази.

Білий дім не хоче, щоб ізраїльські вибори загальмували реалізацію наступного етапу плану. У той же час, Нетаньягу не хоче йти на поступки, які могли б нашкодити йому в політичному плані. Але він також не хоче конфронтації з Трампом напередодні виборів.

Axios уточнює, що Кушнер і Младенов хочуть досягти порозуміння з Нетаньягу щодо подальших дій у Газі протягом наступних кількох місяців.

"Ми нікуди не поспішаємо. Ми хочемо переконатися, що всі кроки в Газі робляться належним чином. Ми вважаємо, що наш план кращий за альтернативний", - сказав один з американських чиновників.