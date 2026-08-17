Зять Трампа і Нетаньягу домовилися про деталі мирної угоди щодо Гази, - Bloomberg

У понеділок 17 серпня Кушнер зустрівся з Нетаньягу в Єрусалимі наступного дня після того, як провів переговори з лідером ХАМАС у Єгипті.

За словами представника "Ради миру" (створеної президентом США Дональдом Трампом), США та Ізраїль домовилися, що передислокація ізраїльської армії з Гази не відбудеться доти, доки ХАМАС не буде повністю роззброєний і вся Газа не буде демілітаризована.

Ці умови, ймовірно, відкинуть ХАМАС, який наполягає на виведенні ізраїльських військ до того, як Ізраїль відмовиться від своєї зброї. За словами чиновника, роззброєння включатиме повне зняття з озброєння як легкого, так і важкого озброєння в Газі, а також тунелів ХАМАСу.

Bloomberg пише, що цей глухий кут підкреслює, наскільки складно буде Кушнеру і "Раді миру" завершити угоду щодо Гази, і ще більше знижує оптимізм щодо миру, незважаючи на заяву Трампа наприкінці липня про те, що рада досягла угоди про роззброєння ХАМАС.

Що говорить Кушнер

Незабаром після публікації Bloomberg спецпредставник Трампа Джаред Кушнер дав коментар телеканалу Fox News. Під час бесіди він заявив, що прогрес у демілітаризації Гази може розпочатися протягом 30 днів після переговорів з Нетаньягу.

"Ми можемо побачити прогрес уже через 30 днів. Сподіваюся, що почнемо вилучати частину зброї та, можливо, засиплемо частину тунелів протягом наступних 60-90 днів. Для Ізраїлю ми вважаємо це взаємовигідною ситуацією, тому що якщо ХАМАС добровільно передасть зброю та тунелі протягом наступних 60–90 днів, це, очевидно, усуне величезну загрозу безпеці Ізраїлю, що є практично немислимим досягненням", - сказав Кушнер.

Він додав, що якщо ХАМАС не виконає своїх обіцянок, тоді Ізраїль отримає набагато більшу підтримку від США та інших країн, "щоб завершити розпочату справу належним чином".

Також Кушнер публічно сказав, що США не допустять відновлення Гази доти, доки не відбудеться демілітаризація.