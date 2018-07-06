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Зять президента Грузии получил четыре пулевых ранения

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 10:47
Фото: Миндия Гогочури (twitter.comInfo9ge)
Фото: Миндия Гогочури (twitter.comInfo9ge)

Зять президента был прооперирован

На зятя президента Грузии Миндию Гогочури совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил четыре пулевых ранения, передает местное издание "Грузия Онлайн".

Сообщается, что Гогочури находится в Республиканской больнице, где ему провели хирургическую операцию.

Указано, что Гогочури получил огнестрельные ранения в ногу. Лечащий врач сообщает, что состояние пациента стабильное.

Также врач проинформировал, что Гогочури получил ранения в области бедра и голени, они сквозные. Хирургические и травматологические бригады провели операцию. Каких-либо повреждений магистральных артерий не отмечается.

Опросить мужчину можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату. Нападавшие пока неизвестны. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.

Напомним, в январе прошлого года на Гогочури было совершено нападение: мужчина был ранен из огнестрельного оружия, после чего его доставили в больницу. По факту нападения были открыты уголовные производства.

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Теги публикации: раненые, Грузия, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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