Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Зять президента Грузії отримав чотири кульових поранення

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 10:47
Фото: Міндія Гогочурі (twitter.comInfo9ge)
Фото: Міндія Гогочурі (twitter.comInfo9ge)

Зять президента був прооперований

На зятя президента Грузії Міндію Гогочурі скоєно збройний напад, у результаті якого він отримав чотири кульових поранення, передає місцеве видання "Грузія Онлайн".

Повідомляється, що Гогочурі знаходиться у Республіканській лікарні, де йому провели хірургічну операцію.

Зазначено, що Гогочурі отримав вогнепальні поранення у ногу. Лікуючий лікар повідомляє, що стан пацієнта стабільний.

Також лікар поінформував, що Гогочурі отримав поранення в області стегна і гомілки, вони наскрізні. Хірургічні та травматологічні бригади провели операцію. Будь-яких ушкоджень магістральних артерій не відзначається.

Опитати чоловіка можна буде після того, як він буде переведений із реанімації у палату. Нападники поки невідомі. Правоохоронці поки нікого не затримали. Розпочато слідство.

Нагадаємо, в січні минулого року на Гогочурі було скоєно напад: чоловік був поранений з вогнепальної зброї, після чого його доставили в лікарню. За фактом нападу були відкриті кримінальні провадження.

Із зони проведення ООС в лікарню Дніпра евакуювали пораненого військовослужбовця У Києві застрелили чоловіка
Теги публікації: раненые, Грузія, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся