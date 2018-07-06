Зять президента Грузії отримав чотири кульових поранення

Зять президента був прооперований

На зятя президента Грузії Міндію Гогочурі скоєно збройний напад, у результаті якого він отримав чотири кульових поранення, передає місцеве видання "Грузія Онлайн".

Повідомляється, що Гогочурі знаходиться у Республіканській лікарні, де йому провели хірургічну операцію.

Зазначено, що Гогочурі отримав вогнепальні поранення у ногу. Лікуючий лікар повідомляє, що стан пацієнта стабільний.

Також лікар поінформував, що Гогочурі отримав поранення в області стегна і гомілки, вони наскрізні. Хірургічні та травматологічні бригади провели операцію. Будь-яких ушкоджень магістральних артерій не відзначається.

Опитати чоловіка можна буде після того, як він буде переведений із реанімації у палату. Нападники поки невідомі. Правоохоронці поки нікого не затримали. Розпочато слідство.

Нагадаємо, в січні минулого року на Гогочурі було скоєно напад: чоловік був поранений з вогнепальної зброї, після чого його доставили в лікарню. За фактом нападу були відкриті кримінальні провадження.