Зять Ельцина отказался от должности советника Путина, - Reuters

Зять первого президента России Бориса Ельцина - Валентин Юмашев - отказался от должности советника нынешнего президента Владимира Путина. На него он работал порядка 20 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание со ссылкой на близких к Юмашеву людей отмечает, что его уход разрывает последнюю связь администрации Путина с периодом правления Ельцина. В самом Кремле не предоставили оперативный комментарий, а Юмашев не ответил на запрос.
По словам первого заместителя исполнительного директора фонда "Президентский центр Бориса Ельцина" Людмилы Телен, Юмашев отказался от должности советника еще в апреле. Он также подчеркнула, что тот ушел по своей инициативе.
Отметим, Юмашев работал в Кремле еще во времена Ельцина, женат на его дочери Татьяне. В 1997 году руководил администрацией президента.
Примечательно, что взрослая дочь Юмашева 24 февраля разместила в своем Instagram украинский флаг, надпись "Нет войне" и смайлик с разбитым сердцем.
Напомним, в марте еще один видный чиновник времен Ельцина Анатолий Чубайс на фоне войны против Украины ушел с должности спецпредставителя Путина и покинул РФ.
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