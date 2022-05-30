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Зять Єльцина відмовився від посади радника Путіна, - Reuters

Фото: Валентин Юмашев (facebook.com/uvboris)
Автор: Артем Горовенко

Зять першого президента Росії Бориса Єльцина - Валентин Юмашев - відмовився від посади радника нинішнього президента Володимира Путіна. На нього він працював близько 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на близьких до Юмашева осіб зазначає, що його відхід розриває останній зв'язок адміністрації Путіна з періодом правління Єльцина. У самому Кремлі не надали оперативний коментар, а Юмашев не відповів на запит.

За словами першого заступника виконавчого директора Фонду "Президентський центр Бориса Єльцина" Людмили Телен, Юмашев відмовився від посади радника ще в квітні. Він також підкреслила, що той пішов за своєю ініціативою.

Зазначимо, Юмашев працював у Кремлі ще за часів Єльцина, одружений на його дочці Тетяні. У 1997 році керував адміністрацією президента.

Примітно, що доросла дочка Юмашева 24 лютого розмістила в своєму Instagram український прапор, напис "Ні війні" і смайлик з розбитим серцем.

Нагадаємо, в березні ще один видатний чиновник часів Єльцина Анатолій Чубайс на тлі війни проти України пішов з посади спецпредставника Путіна і покинув РФ.

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