Зять Єльцина відмовився від посади радника Путіна, - Reuters

Видання з посиланням на близьких до Юмашева осіб зазначає, що його відхід розриває останній зв'язок адміністрації Путіна з періодом правління Єльцина. У самому Кремлі не надали оперативний коментар, а Юмашев не відповів на запит.

За словами першого заступника виконавчого директора Фонду "Президентський центр Бориса Єльцина" Людмили Телен, Юмашев відмовився від посади радника ще в квітні. Він також підкреслила, що той пішов за своєю ініціативою.

Зазначимо, Юмашев працював у Кремлі ще за часів Єльцина, одружений на його дочці Тетяні. У 1997 році керував адміністрацією президента.

Примітно, що доросла дочка Юмашева 24 лютого розмістила в своєму Instagram український прапор, напис "Ні війні" і смайлик з розбитим серцем.