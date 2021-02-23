Как звучит Марс: NASA опубликовало звуки и видео

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало звуки и видео с поверхности Марса. Их сделал марсоход Perseverance после того, как он приземлился на эту планету 18 февраля.
Об этом ведомство сообщило в Twitter, который ведут от имени ровера Perseverance.
Как сообщается, видеозапись велась одновременно с четырёх камер, две из них были закреплены на самом Perseverance, одна располагалась на посадочном модуле, а ещё одна была закреплена на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.
Также NASA опубликовало файл, который содержит настоящие звуки с Марса.
"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", - говорится в сообщении.
На записи можно услышать тихий гул, вероятно, от порывов ветра.
Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на Марс. Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".
После 19 февраля марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением, которое было сделано после его посадки.