Как звучит Марс: NASA опубликовало звуки и видео

Как сообщается, видеозапись велась одновременно с четырёх камер, две из них были закреплены на самом Perseverance, одна располагалась на посадочном модуле, а ещё одна была закреплена на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

Также NASA опубликовало файл, который содержит настоящие звуки с Марса.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", - говорится в сообщении.

На записи можно услышать тихий гул, вероятно, от порывов ветра.