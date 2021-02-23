Як звучить Марс: NASA опублікувало звуки і відео

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало звуки та відео з поверхні Марса. Їх зробив марсохід Perseverance після того, як він приземлився на цю планету 18 лютого.
Про це відомство повідомило в Twitter, який ведуть від імені ровера Perseverance.
Як повідомляється, відеозапис вівся одночасно з чотирьох камер, дві з них були закріплені на самому Perseverance, одна розташовувалася на посадковому модулі, а ще одна була закріплена на зовнішньому кожусі, до якого кріпився парашут.
Також NASA опублікувало файл, який містить справжні звуки з Марса.
"Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники та послухайте перші звуки, записані одним з моїх мікрофонів", - йдеться в повідомленні.
На записі можна почути тихий гул, ймовірно, від поривів вітру.
Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на Марс. Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA називають "хвилинами жаху".
Після 19 лютого марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високим розширенням, яке було зроблено після його посадки.