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Як звучить Марс: NASA опублікувало звуки і відео

Автор: Андрій Козловський

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало звуки та відео з поверхні Марса. Їх зробив марсохід Perseverance після того, як він приземлився на цю планету 18 лютого.

Про це відомство повідомило в Twitter, який ведуть від імені ровера Perseverance.

Як повідомляється, відеозапис вівся одночасно з чотирьох камер, дві з них були закріплені на самому Perseverance, одна розташовувалася на посадковому модулі, а ще одна була закріплена на зовнішньому кожусі, до якого кріпився парашут.

Також NASA опублікувало файл, який містить справжні звуки з Марса.

"Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники та послухайте перші звуки, записані одним з моїх мікрофонів", - йдеться в повідомленні.

На записі можна почути тихий гул, ймовірно, від поривів вітру.

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на Марс. Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA називають "хвилинами жаху".

Після 19 лютого марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високим розширенням, яке було зроблено після його посадки.

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