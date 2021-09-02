Звучали ли имена Коломойского и Фирташа в США: ответ Ермака

Соединенные Штаты Америки высоко оценили шаги Украины в борьбе с олигархией. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, звучали ли имена известных украинских олигархов во время визита президента Владимира Зеленского в США.

На вопрос, звучали ли во время визита имена Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, Ермак ответил, что конкретные фамилии олигархов он не слышал, но не исключает, что они могли звучать во время разговора Зеленского с Байденом.

"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед. Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами", - сказал он.