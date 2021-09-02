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Звучали ли имена Коломойского и Фирташа в США: ответ Ермака

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 21:38
Звучали ли имена Коломойского и Фирташа в США: ответ Ермака Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Соединенные Штаты Америки высоко оценили шаги Украины в борьбе с олигархией. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, звучали ли имена известных украинских олигархов во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом говорится в интервью Ермака для РБК-Украина.

На вопрос, звучали ли во время визита имена Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, Ермак ответил, что конкретные фамилии олигархов он не слышал, но не исключает, что они могли звучать во время разговора Зеленского с Байденом.

"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед. Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами", - сказал он.

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