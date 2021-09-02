Чи звучали імена Коломойського та Фірташа в США: відповідь Єрмака

Сполучені Штати Америки високо оцінили кроки України у боротьбі з олігархією. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

На питання, чи звучали під час візиту імена Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа, Єрмак відповів, що конкретні прізвища олігархів він не чув, але не виключає, що вони могли звучати під час розмови Зеленського з Байденом.

"Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед. Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не звучали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час тет-а-тет спілкування між президентами", - сказав він.