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Чи звучали імена Коломойського та Фірташа в США: відповідь Єрмака

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 21:38
Чи звучали імена Коломойського та Фірташа в США: відповідь Єрмака Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Сполучені Штати Америки високо оцінили кроки України у боротьбі з олігархією. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Про це йдеться в інтерв'ю Єрмака для РБК-Україна.

На питання, чи звучали під час візиту імена Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа, Єрмак відповів, що конкретні прізвища олігархів він не чув, але не виключає, що вони могли звучати під час розмови Зеленського з Байденом.

"Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед. Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не звучали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час тет-а-тет спілкування між президентами", - сказав він.

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Володимир Зеленський Дмитро Фірташ Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ігор Коломойский Андрій Єрмак
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