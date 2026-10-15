Зворотний відлік до GTA 6: Rockstar випустила новий видовищний трейлер

Rockstar Games офіційно презентувала новий трейлер Grand Theft Auto VI, який демонструє складну кримінальну історію ключових персонажів та атмосферу штату Леоніда.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на свіжий YouTube-трейлер.
Розробники зазначають: у центрі сюжету залишаються Джейсон і Люсія, які "завжди знали, що обставини грають проти них". Ситуація виходить з-під контролю, коли за сюжетом чергове легке пограбування провалюється.
Партнери опиняються на "найтемнішому боці сонячної Америки, втягнуті у масштабну кримінальну змову, що охоплює весь штат Леоніда".
Головні особливості нового сюжетного ролика
Формула виживання: заради порятунку героям доведеться покладатися виключно один на одного, пробиваючись крізь небезпеки кримінального світу.
Чесний геймплей: компанія підтвердила, що весь відеоряд у трейлері було записано безпосередньо під час ігрового процесу на консолі PlayStation 5.
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Окрім сюжетних одкровень, трейлер анонсував музичний супровід від відомого електронного дуету Justice, який написав оригінальний саундтрек до GTA VI.
У ролику пролунав новий окремий сингл "Flower in a Hurricane", створений у колаборації з Tame Impala, SZA та гуртом King Gizzard & The Lizard Wizard.
Трек увійшов до офіційного альбому "Grand Theft Auto VI: The Album", який уже доступний для попереднього збереження на стримінгах, а також для замовлення на вінілі та CD.
Нагадаємо: офіційний реліз Grand Theft Auto VI відбудеться вже за місяць - 19 листопада 2026 року.