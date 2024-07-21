Зворотній бік кабріолета: чому не варто купувати машину без даху

Певно, про те, що у класичного кабріолета низька антивандальна стійкість, знають усі. Але якби ж на цьому закінчувалися проблеми цих беззаперечно неординарних авто! Навіть стійкі до дрібних бешкетників кабріолети з складаним жорстким дахом можуть всерйоз дошкуляти своєму власнику специфічними нюансами.

Не той сезон. Так, взимку кабріолет не дуже доречний. Хоче не все так погано, як може здаватись, навіть холоднечі в салоні може не бути, адже м’який дах на кабріолетах всіх типів давно вже роблять подвійним і потрійним, з шаром теплоізоляції. А от те, що тканина прискорено псується через зледеніння та соляні ванни, правда. Проте, невідповідність зимовій негоді – це ще не головна сезонна вада кабріолета: уявіть собі, влітку він теж не завжди хороший.

Температура в салоні. Кабріолет – машина для літа, але влітку з опущеним дахом у ньому дуже спекотно, особливо коли стояти у заторах. Гарячим буде все: плечі і голови екіпажу, оббивка сидінь, кермо та кнопки на панелі. Тому треба піднімати дах і вмикати кондиціонер, або їздити тільки там, де можна розігнатись і зловити зачіскою потік зустрічного повітря.

Свіже повітря. Так, воно буде, але у вітчизняних умовах ще більше буде куряви, яка вкриватиме і вас, і торпедо, і сидіння… Чорні вихлопи старих дизельних ваговозів теж будуть ваші.

Беззахисність. Час від часу водій та пасажири кабріолета потрапляють у ситуації, коли почуватимуться беззахисними. Каміння з будівельних самоскидів та рвані пакети з сміттєвозів, недопалки з балконів, дворові тварини і дикі птахи – всі ці об’єкти можуть атакувати ваш салон і вас самих, коли ви в романтичному настрої будете їхати вулицями чи дворами наших міст.

Складаний верх. Дах кабріолета тільки перші тиждень-два є предметом гордощів власника. Потім він майже напевне перетворюється на предмет особливого клопоту і головного болю. М’яку частину каркасу (тент) треба берегти від нагромаджень мокрого снігу, зледеніння, тополиного пуху та пташиного посліду. Про нестримне бажання різного роду шкідників порізати тент підручним інструментом ми вже згадували.

Технічна платформа. З Європи і Америки до нас везуть найрізноманітніші автомобілі відкритого типу. Та і на внутрішньому ринку є з чого вибрати. На жаль, вживаний кабріолет, особливо невисокого класу, (на базі масової моделі модель В- або С-класу), є ризикованою покупкою через не дуже гарний технічний стан. Зазвичай такі машини часто переходять з рук в руки, і кожен новий власник виявляється все менш заможним. Відтак, обслуговуванню і ремонту яскравої, але підтоптаної машини приділяють все менше уваги. І врешті решт черговий власник разом з м’яким дахом купує капітальний ремонт двигуна і підвіски.

Коротко

Ніхто тут не каже, що кабріолет – безглузда іграшка, аж ніяк. Хоча, власне, іграшкою він теж може бути – одночасно сумлінно виконуючи і транспортну функцію. Але для успішного використання більшості "кабриків" потрібні деякі умови, і про них краще подбати завчасно, ще до покупки. В протилежному випадку треба бути готовим до деяких кабріолетних нюансів, які за великим рахунком не повинні засмутити справжнього фаната автомобілів з "зірваним дахом".