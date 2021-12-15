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От звонков до сообщений: Meta анонсировала новые функции для Ray-Ban Stories

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 20:11
От звонков до сообщений: Meta анонсировала новые функции для Ray-Ban Stories Фото: Ray-Ban Stories получит новые функции в 2022 году (twitter.com/ray_ban)
Автор: Сергей Пышкин

Глава компании Meta Марк Цукерберг анонсировал новые функции для очков Ray-Ban Stories. Они станут доступными уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

По словам Цукерберга, новые функции предусматривают управление голосом, а именно:

  • отправку сообщений;
  • озвучивание сообщений;
  • вступления номеру и звонки;
  • контроль громкости и пауза аудиозаписи.

Что такое Ray-Ban Stories

Это совместная продукция умных очков от компании Facebook и Ray-Ban.

Характеристики:

  • очки оборудованы двумя 5-Мп камерами, встроенными в оправу рядом с линзами. Также они имеют интегрированные миниатюрные динамики и микрофон;
  • камеры способны делать фотографии с высоким разрешением (2592x1944 пикселей) и качественное видео (1184x1184 пикселей при 30 кадрах в секунду).

Стоимость очков начинается от 299 долларов.

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Марк Цукерберг
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