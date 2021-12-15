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Від дзвінків до повідомлень: Meta анонсувала нові функції для Ray-Ban Stories

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Середа 15 грудня 2021 20:11
Від дзвінків до повідомлень: Meta анонсувала нові функції для Ray-Ban Stories Фото: Ray-Ban Stories отримає нові функції в 2022 році (twitter.com/ray_ban)
Автор: Сергій Пишкін

Голова компанії Meta Марк Цукерберг анонсував нові функції для окулярів Ray-Ban Stories. Вони стануть доступними вже в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.

За словами Цукерберга, нові функції передбачають управління голосом, а саме:

  • відправку повідомлень;
  • озвучення повідомлень;
  • набрання номеру та дзвінки;
  • контроль гучності та пауза аудіозапису.

Що таке Ray-Ban Stories

Це спільна продукція розумних окулярів від компанії Facebook та Ray-Ban.

Характеристики:

  • окуляри обладнані двома 5-Мп камерами, що вбудовані в оправу поруч з лінзами. Також вони мають інтегровані мініатюрні динаміки й мікрофон;
  • камери здатні робити фотографії з високою роздільною здатністю (2592x1944 пікселів) та якісне відео (1184x1184 пікселів при 30 кадрах за секунду).

Вартість окулярів починається від 299 доларів.

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Марк Цукерберг
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