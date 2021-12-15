Від дзвінків до повідомлень: Meta анонсувала нові функції для Ray-Ban Stories
Фото: Ray-Ban Stories отримає нові функції в 2022 році (twitter.com/ray_ban)
Голова компанії Meta Марк Цукерберг анонсував нові функції для окулярів Ray-Ban Stories. Вони стануть доступними вже в наступному році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.
За словами Цукерберга, нові функції передбачають управління голосом, а саме:
- відправку повідомлень;
- озвучення повідомлень;
- набрання номеру та дзвінки;
- контроль гучності та пауза аудіозапису.
Що таке Ray-Ban Stories
Це спільна продукція розумних окулярів від компанії Facebook та Ray-Ban.
Характеристики:
- окуляри обладнані двома 5-Мп камерами, що вбудовані в оправу поруч з лінзами. Також вони мають інтегровані мініатюрні динаміки й мікрофон;
- камери здатні робити фотографії з високою роздільною здатністю (2592x1944 пікселів) та якісне відео (1184x1184 пікселів при 30 кадрах за секунду).
Вартість окулярів починається від 299 доларів.