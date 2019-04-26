Звонки о "минировании" связаны с избирательным процессом в Украине, - СБУ

Участившееся количество случаев анонимных звонков о минировании связано с развертыванием избирательных процессов в Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ заявили, что основным мотивом таких звонков являются препятствование организации и осуществлению волеизъявления граждан.

"В последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера. Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" являются препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан", - заявили в СБУ.

В СБУ отметили, что псевдоминирования дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха.

Негативными последствиями действий "минеров" в СБУ назвали отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансовых убытков государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

Отмечается, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщений, поступивших по телефону или через интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция не подтвердила информацию о "заминировании" аэропорта "Киев" им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала. В полиции заявили, что из-за информации о "заминировании" эвакуировали с Центрального автовокзала - 250 человек, с Дарницкого и Центрального железнодорожных вокзалов - 700 и 1200 человек соответственно.

Как писало РБК-Украина ранее, информация о заминировании здания Верховной рады Украины не подтвердилась. Утром в кулуарах парламента проводились проверки с металлоискателями.