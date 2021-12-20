После звонка Байдену и Путину. Президент Финляндии поговорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниинистьо. Лидеры обсудили ситуацию на украинско-российской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Провел телефонный разговор с (президентом Финляндии - ред.) Ниинистьо. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе", - написал глава государства.
По его словам, в ходе беседы он поделился своим видением о необходимых международных усилиях для деэскалации обстановке на границе Украины.
Напомним, 14 декабря Ниинистьо провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсуждали ситуацию на украинской границе.
Отметим, в этот же день Ниинистьо обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.