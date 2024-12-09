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Зволікання НКРЕКП у питанні прайс-кепів гальмує імпорт електроенергії, - нардеп

Понеділок 09 грудня 2024 16:02
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Зволікання НКРЕКП у питанні прайс-кепів гальмує імпорт електроенергії, - нардеп Фото: зволікання НКРЕКП у питанні прайс-кепів гальмує імпорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна не використовує повний потенціал імпорту електроенергії через неефективні рішення регулятора.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського радіо".

Кучеренко підкреслив, що основною перешкодою для повноцінного імпорту є несвоєчасні рішення Національної комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), зокрема щодо встановлення граничних цін на енергоринку (прайс-кепів).

"НКРЕКП не приймає відповідне управлінське рішення, так звані прайс-кепи. В результаті оце лінія імпорту, перетин завантажений, ну десь відсотків на 20, розумієте?", - підкреслив депутат.

Кучеренко пояснив, що через прайс-кепи виникла цінова диспропорція між європейським та українським ринками електроенергії:

"В Європі ціни на електроенергію вище, ніж у нас на ринку, розумієте? І тому компанії, які займаються цим імпортом, вони в збиток не будуть собі працювати", - додав він.

Депутат наголосив, що збільшення імпорту через скасування поточних прайс-кепів не вплине на тарифи для населення.

"Це достатньо ефективно можна було би забезпечити і гарантую вам без загроз для населення. Тобто населення, як 4,32 ми платимо, так би і було", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Під час обговорень віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що прайс-кепи блокують імпорт і перешкоджають вільній торгівлі на енергетичному ринку.

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