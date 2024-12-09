Зволікання НКРЕКП у питанні прайс-кепів гальмує імпорт електроенергії, - нардеп

Кучеренко підкреслив, що основною перешкодою для повноцінного імпорту є несвоєчасні рішення Національної комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), зокрема щодо встановлення граничних цін на енергоринку (прайс-кепів).



"НКРЕКП не приймає відповідне управлінське рішення, так звані прайс-кепи. В результаті оце лінія імпорту, перетин завантажений, ну десь відсотків на 20, розумієте?", - підкреслив депутат.



Кучеренко пояснив, що через прайс-кепи виникла цінова диспропорція між європейським та українським ринками електроенергії:



"В Європі ціни на електроенергію вище, ніж у нас на ринку, розумієте? І тому компанії, які займаються цим імпортом, вони в збиток не будуть собі працювати", - додав він.



Депутат наголосив, що збільшення імпорту через скасування поточних прайс-кепів не вплине на тарифи для населення.



"Це достатньо ефективно можна було би забезпечити і гарантую вам без загроз для населення. Тобто населення, як 4,32 ми платимо, так би і було", - наголосив нардеп.



Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Під час обговорень віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що прайс-кепи блокують імпорт і перешкоджають вільній торгівлі на енергетичному ринку.