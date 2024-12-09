Промедление НКРЭКУ в вопросе прайс-кепов тормозит импорт электроэнергии, - нардеп

Кучеренко подчеркнул, что основным препятствием для полноценного импорта являются несвоевременные решения Национальной комиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ), в частности, по установлению предельных цен на энергорынке (прайс-кепов).



"НКРЭКУ не принимает соответствующее управленческое решение, так называемые прайс-кепы. В результате это линия импорта, пересечение загружено, ну где-то процентов на 20, понимаете?", - подчеркнул депутат.



Кучеренко объяснил, что из-за прайс-кепов возникла ценовая диспропорция между европейским и украинским рынками электроэнергии:



"В Европе цены на электроэнергию выше, чем у нас на рынке, понимаете? И потому компании, занимающиеся этим импортом, они в убыток не будут себе работать", - добавил он.



Депутат подчеркнул, что увеличение импорта из-за отмены текущих прайс-кепов не повлияет на тарифы для населения.



"Это достаточно эффективно можно было бы обеспечить и гарантирую вам без угроз для населения. То есть население, как 4,32 мы платим, так и было", - подчеркнул нардеп.



Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. В ходе обсуждения вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что прайс-кепы блокируют импорт и препятствуют свободной торговле на энергетическом рынке.