UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зводили фортифікаційні споруди на півдні: в ЗСУ показали нищівний удар по окупантам

Фото: ЗСУ знищили окупантів на Півдні під час забудови фортифікаційних споруд (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО Збройних сил України в Telegram.

"Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління". 

Зазначається, що оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували по скупченню ворога вогонь HIMARS.

У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:  

  • 14 військовослужбовців загиблими;
  • 7 військовослужбовців пораненими.

Знищення окупантів на півдні

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України