Звіти Маска під загрозою: як у США чиновники саботують вимоги DOGE і до чого тут РФ

У США виникли труднощі з реалізацією ініціативи Ілона Маска щодо звітів "5 досягнень" від федеральних працівників. За даними ЗМІ, уряд саботує вимогу, а деякі агентства навіть припинили вимагати листи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Ініціатива Ілона Маска та Дональда Трампа, яка передбачала обов’язкову щотижневу звітність для всіх федеральних службовців у вигляді листів із переліком п’яти досягнень, поступово зникає в урядових структурах США.

Водночас сам Маск готується до виходу з урядової ролі пізніше цього року.

Попри жорстке попередження, що ігнорування вимоги вважатиметься фактично відставкою, вже за два дні після запуску ініціативи Управління управління персоналом (OPM) заявило, що виконання листів - добровільне.

У більшості агентств дотримуються непослідовної політики: деякі взагалі припинили вимагати звіти, інші - формально зберігають вимогу, але не відстежують її виконання.

Записи, отримані The Washington Post, та коментарі десятків чиновників свідчать: ідея Маска була сприйнята неоднозначно і часто висміюється.

Дехто почав відповідати російською, щоб збити з пантелику того, хто переглядає повідомлення.

"Я не думаю, що мені потрібно виправдовувати свою роботу перед якоюсь невідомою організацією, особливо коли я обробляю приватну інформацію про клієнтів", - сказав співробітник держустанови.

Деякі співробітники подають звіти з жартівливим змістом або перекладають їх іноземною мовою.