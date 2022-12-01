Влаштовувала "перепис" населення. У звільненому Лимані затримали поплічницю окупантів
Під час тимчасової окупації міста Лиман (Донецька область) місцева жителька перейшла на бік РФ та отримала фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У липні 2022 року, під час окупації військовими РФ м. Лиману, жінка почала добровільно працювати на ворога. Вона обійняла керівну посаду так званої "голови мікрорайону "Північний" адміністрації міста Красний Лиман "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Жінці оголосили про підозру у колабораційній діяльності та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що колишній поліцейський перейшов на бік окупантів у Лимані (Донецька область) та викрав всю зброю. Йому оголосили підозру у державній зраді.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Лиман був повністю зачищений від російських окупантів.
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